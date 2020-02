[Video] Fue por un jugo para su hermana y de regreso vio su casa incendiándose

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp NoticiasDos personas de la tercera edad, una de ellas paralitica, fueron rescatadas por elementos del heroico cuerpo de Bomberos, luego de que un incendio arrasara con su vivienda en la colonia Azcárate, ayer por la mañana; otros dos resultaron ilesos.

Al filo de las 9 de la mañana se alertó mediante una llamada de auxilio a la estación central de bomberos, que se incendiaba un domicilio sobre la calle 11 Oriente entre la 16 y 18 Sur; las llamas y el humo alcanzaban varios metros de altura.

Poco después llegaron al sitio las unidades Escala, motobomba 024 y carrotanque 341, además de la unidad médica (060) de Bomberos, quienes confirmaron el siniestro en fase de crecimiento de la planta baja hacia arriba, por lo que ingresaron para controlar el fuego con agua a presión.

Mientras el personal operativo combatía las llamas, paramédicos de la unidad médica del mismo cuerpo de Bomberos, rescató a un hombre que se encontraba en el interior semiinconsciente, debido a que ya había respirado bastante humo; afuera le brindaron los primeros auxilios y lograron estabilizarlo para trasladarlo al hospital del ISSSTEP y dejarlo en manos de los especialistas de la medicina. El varón fue identificado como Juan Francisco N, de 69 años de edad.

Los mismos rescatistas también evacuaron de una vivienda contigua a otra mujer la tercera edad, quien es paralítica y se encontraba sola, pues su hermano había salido a la tienda. Para evitar una desgracia mayor la alejaron del sitio hasta que todo volvió a la normalidad.

Mientras los vulcanos laboraban, personal vial municipal y estatal, además del Ejército Mexicano, acordonaron la zona hasta que concluyeron los trabajos.

Tras la remoción de escombros, se determinó perdida total de los muebles, los cuales fueron consumidos por el fuego; en la planta baja se apreciaban calcinadas las mesas, sillas, una sala, ropa, artículos de limpieza, entre otros.

MÁS DE 50 AÑOS TENÍAN LAS VÍCTIMAS VIVIENDO EN EL SITIO

Un vecino de la casa de a lado, contó a EL SOL DE PUEBLA que poco antes de las 8 de la mañana salió a la esquina por un jugo de naranja para su hermana que es minusválida; para cuando regresó la vivienda ardía entre el fuego.

“Regresé con el jugo y todavía no ocurría nada, a los pocos minutos volví a salir por unas pastillas acá a la vuelta y aunque no tardé mucho, cuando regresé ya estaban los bomberos trabajando y en esos momentos alcance a ver como sacaban a mi vecino que iba muy mal; poco después también sacaron a mi hermana para llevarnos hasta la esquina y esperar a que controlaran el fuego…” relató.

Reveló que en el domicilio de sus vecinos vive un matrimonio de la tercera edad, además de su hija adulta, señalando que tenían aproximadamente 50 años viviendo en el lugar.

“Solo sé que el señor sostiene a su familia vendiendo productos naturistas, muy pocas veces nos vemos, pues cada quien está en su casa…” acotó y puntualizó: “qué bueno que no hubo desgracias humanas, pero lamentablemente perdieron todos sus muebles y ahora no sabemos ni dónde están, no le conozco familiares…”, finalizó el testigo.

