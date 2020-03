[Video] “Es más fácil que me maten”, diputada suplente de Puebla denuncia violencia familiar

“Aunque seamos figura pública, ante todo, somos mujeres y somos madres, entonces como mujer y como madre, vengo a alzar la voz, a unirme a esta campaña y a decirles que no tengamos miedo a denunciar la violencia”, con estas palabras, es como este día, Carolina Gaspar Ramírez, diputada federal suplente de Morena, por el distrito 14 en el estado de Puebla, se atrevió a hacer pública la situación de violencia familiar y acoso, que no solo ella sino también sus tres hijos, entre ellos un menor con síndrome de Asperger, han sufrido por parte de su esposo Rafael N, un abogado que hasta hace dos años, pertenecía al Poder Judicial del Estado de Puebla.

Sin importar las consecuencias o represalias que pudieran existir en su contra, este 4 de marzo, Gaspar Ramírez, se presentó a la Redacción de El Sol de Puebla para pedir a las autoridades que hagan su trabajo, y al mismo tiempo, acusar la lentitud que existe en su caso luego de que desde hace ocho meses el agente del Ministerio Público lo judicializó y puso en manos del juez de control Celestino Martínez Bones adscrito a la región judicial Centro- Sur.

“‪El 29 de junio del año pasado (2019), tuve un suceso con mi aún esposo, fue una situación de agresión, de violencia familiar, delitos dolosos, él nos agredió, a mí y a mis hijos, pero principalmente a mi niño de 13 años, él es autista, tiene síndrome de Asperger. ‪El 30 de junio del mismo año acudimos a denunciar ante el Ministerio Público, el cual judicializó la carpeta 3466/2019/UVFyG ‪el día 2 de julio, quedando Rafael N, como imputado”, explicó la funcionaria, quien precisó que desde entonces y a pesar de los cinco llamados judiciales que se le han hecho a su esposo, de 41 años de edad, para presentarse a audiencia este simplemente no ha asistido alegando diversos malestares como lumbalgia.

Aunado a lo anterior, al momento no existe fecha para una nueva audiencia dentro de la citada carpeta de investigación, en tanto, Carolina y sus hijos de 13, 10 y 4 años de edad, respectivamente, siguen siendo objeto de acoso por parte del acusado de violencia familiar, al grado que su pequeño de 13 años de edad, han tenido que estar hospitalizado por un cuadro severo de ansiedad y estrés.

“Después de lo ocurrido en junio, hemos tenido otras situaciones de violencia hacia mi persona y mis hijos, quienes son agredidos de forma electrónica, se ha presentado a las afueras de la escuela, nos espía, nos acosa. Mi niño de 13 no está en las redes sociales o los medio y está siendo afectada su persona, ya tres veces ha sido hospitalizado por crisis de ansiedad, al grado de no poder mover ni brazos, ni manos de tanta ansiedad que está viviendo. Qué tenemos que pasar para que esto se resuelva”, acusó la entrevistada.

Asimismo, la diputada federal suplente, reveló que, a pesar de vivir siete años con su esposo, todo empezó a complicarse hace dos años, cuando él dejó de trabajar y en vez de quedarse al cuidado de sus hijos mientras Carolina salía a trabajar, él los descuidaba, se salía de casa y los amenaza con hacerles daño si comentaban algo sobre esta situación.

“El señor no trabajaba, yo me hacía cargo del sustento, se supone que se quedaba al cuidado de los menores, quienes en su declaración señalan que cuando yo salía a trabajar, él salía y eran amenazados con que, si me decían algo, les iba a dar su represión, entonces ellos declararon los hechos, de los cuales yo no tenía conocimiento, incluso ellos le tienen miedo, pavor”, compartió la víctima, quien incluso dijo temer por su vida y la de sus hijos, ya que en diferentes dictámenes por parte de los especialistas adscritos a la Fiscalía se llega a la conclusión de que Rafael no controla sus emociones y tiene odio y resentimiento hacia Carolina.

“Hay pruebas psicológicas por parte del Ministerio Público y del Centro de Justicia Alternativa en el que se dice que es un hombre impulsivo, que no controla sus emociones y que tiene odio y resentimiento hacia mi persona, y lo está reflejando con este tipo de actuaciones. Es lo que me preocupa, mi vida y la de mis hijos”, expuso la entrevistada, la cual hizo un llamado a la Fiscalía, al Poder Judicial del Estado de Puebla y también a la sociedad.

“Aunque la Fiscalía está trabajando, puede haber miles de papeles, pero las acciones finalmente son las que faltan, vamos a ver cómo se concretan. De lado del Poder Judicial, pediría mayor control para sus jueces, no es posible que un caso lleve ocho meses y no se haga nada, por eso hay tantos feminicidios, para qué denuncias, para qué hago esto si no va a pasar nada, es más fácil que me maten, es más fácil que vivamos una crisis de ansiedad, que mi hijo esté hospitalizado y esto no se resuelva. Podemos decir, mujeres denuncien, no tengamos miedo, pero si no tenemos el apoyo de las autoridades, y como sociedad no educamos a niños con valores para que precisamente no se sigan repitiendo este tipo de casos”, sentenció no solo la diputada, sino también la mujer y madre de familia que Carolina es, preocupada por su integridad y la de sus hijos.