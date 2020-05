[Video] Así se salvó conductor de Cabify de ser asaltado y apuñalado en Santiago Momoxpan

“Aceleré y derrapé para poder huir, en ese momento el pasajero que traía se aventó del vehículo, de esta manera logré escapar”, es el relato de un conductor de Cabify, que en uno de sus servicios de la Calzada Ignacio Zaragoza a Santiago Momoxpan en el municipio de San Pedro Cholula, estuvo a punto de ser apuñalado y despojado de su unidad; su sentido de prevención y una protección plástica ante el Covid-19, salvó a este chofer de la delincuencia.

En grupos de whatsApp y redes sociales circularon tres videos de las cámaras de seguridad instaladas al interior del automóvil dado de alta en la citada plataforma de taxi ejecutivo.

Las grabaciones que contienen la misma narración del afectado, evidencia todos los hechos, desde el instante en el que el hombre identificado como David, usuario de Cabify, intentó apuñalar al chofer de taxi ejecutivo, sin lograrlo, hasta cuando llegan a un camino de terracería, donde el pasajero con la ayuda de dos sujetos más, intentan quitarle su unidad, terminando en un hecho frustrado gracias a que el conductor reaccionó para poder huir.

“El usuario me dijo que continuara el trayecto, que su destino era a dos calles, a lado de Periférico, delante de Plaza San Diego. Fue un intento de asalto, justo en la esquina me dijo que me regresara porque ya me había pasado, que era antes; empecé a echarme de reversa pero yo ya iba desconfiando, entonces metí reversa un poco rápido y en ese instante observé por el retrovisor que venían dos personas caminando, no las había visto antes, empezaron a correr hacia el vehículo, por lo que reaccioné, aceleré a fondo y derrapé para poder huir”, contó la víctima, quien aseguró que en ese instante, el supuesto pasajero se aventó de la unidad.

Incluso, en uno de los videos se observa cómo el afectado acelera para alejarse de la zona, además de que se muestra cómo la protección plástica que el chofer colocó al interior de su unidad, como medida preventiva ante el Covid19, quedó con diversos orificios, luego de que el supuesto pasajero que intentó atracarlo, también quisiera apuñalarlo.

“Cabe decir que gracias a que traía una protección plástica por el Coronavirus, la navaja que él intentó utilizar para apuñalarme no le fue útil y gracias a esto la conté, se llama David, primeros viajes en Cabify, solicitó el servicio de la Calzada Ignacio Zaragoza debajo de los Fuertes hacia Momoxpan, a lado de Periférico. Se los comparto para que tengan cuidado”, concluye el mensaje y el video, sin especificar cuándo y a qué hora de la noche ocurrió.