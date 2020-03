VIDEO Abandonan a niña amarrada a una banca del Paseo Bravo en Puebla capital | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- Esta tarde una mujer dejó amarrada a una niña en una banca del Paseo Bravo en Puebla capital.

Testigos aseguran que esa persona, al parecer su madre, la abandonó ahí dejando unos carteles al lado de la pequeña.

El mensaje decía: si no me dejaron tener a mis bebés juntos, no la quiero”.

La mujer al ver a los elementos de la policía municipal acercase a ella y la niña, desapareció del lugar dejando sola a la menor.

Foto: Captura de video

