VIDEO 848 casos confirmados de COVID19 en México y 16 muertos | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Esta noche, durante la conferencia nocturna desde Palacio Nacional, donde se informó sobre el avance de la pandemia de coronavirus (COVID-19), el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que en México ya hay 848 casos confirmados de COVID-19, además de 16 muertos.

Omar Fayad, gobernador de Hidalgo da positivo a COVID19Quédate en casa, última oportunidad de México para frenar avance de COVID19López- Gatell también señaló que el número de sospechosos asciende a 2 mil 623, mientras que los pruebas que han dado negativo suman 4 il 341.

El subsecretario enfatizó en que la estrategia de «Quédate en casa, es la última oportunidad de detener al coronavirus”.

“La única manera de reducir hoy la transmisión, es quedándonos en nuestras casas, de forma masiva, y durante un periodo estipulado de un mes”, agregó López-Gatell.

Fue cuestionado sobre la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debido a que estuvo en contacto con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien este día dio a conocer que dio positivo a la prueba de COVID-19.

López-Gatell dijo que no hay necesidad de que el presidete se haga la prueba, debido a que aunque está en el rango de los 15 días, no presenta sintomas, por lo que no habría razón para realizarle el test.

