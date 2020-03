Ven a mi cubículo, te invito un café y algo más le escribió a su alumna | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Tecamachalco, Pue.- Alumnas de la Facultad de Veterinaria de la BUAP denunciaron acoso sexual por parte de profesores y alumnos, esto a través del «Tendedero del Acoso» donde por medio de mensajes anónimos expusieron los casos de los cuales han sido víctimas.

Alumnas denuncian acoso sexual en la BUAPDenuncian acoso sexual por parte de padre de familia del CECyTE Tlacotepec En el «Tendedero del Acoso» se pueden observar mensajes de alumnas quienes denuncian los casos que han vivido tanto con docentes quienes les hacen propuestas indecorosas para incrementarles las calificaciones, así como de compañeros que se aprovechan de fiestas para emborracharlas y luego violarlas.

«Ven a mi cubículo te invito un café y algo más«, «De tu Puta no me bajas te aprovechaste que estaba alcoholizada, A. Zavaleta». Los anteriores son algunos de los mensajes que se pudieron leer en este ejercicio realizado por las universitarias como parte de la protesta, para exigir seguridad luego del asesinato de tres universitarios en el municipio de Huejotzingo y de un conductor de Uber.

En los mensajes de las estudiantes, una de ellas describe: “El médico R me pidió cambiarme el overol en su presencia, mientras me tocaba las manos y abdomen diciéndome una propuesta” Sucedió en la posta. No sabes lo traumada que estoy desde que hiciste estos”.

Sobre el mismo doctor, otra alumna escribió: “El Dr. R me llamó por teléfono y me hostigó por msjs. Yo jamás autoricé que le dieran mi número, ni para que me contactara. Me invitó a ir a su casa ya que estaba solo, incitándome a montar a uno de sus toros, argumentando que a él le decían TORO y entonces tenía que montarlo a él”.

El mensaje sigue: “Yo, tratando de alejarlo de mí, le dije que no pq tenía tarea, y me pidió que le dijera de qué maestro era la tarea para solucionarlo en ese momento. ASCO DE TIPO!”

A través del Tendedero del Acoso las estudiantes denunciaron el acoso que sufren por parte de profesores y alumnos.

