Tras cateo niegan relación entre despacho de abogados y Eukid Castañón

Ante el cateo realizado el pasado 9 de mayo en un despacho jurídico de la colonia Huexotitla, por parte de los elementos de La Fiscalía General del Estado de Puebla que llevan a cabo una investigación relacionada con Eukid Castañón Herrera, el representante legal de los afectados ya interpuso dos amparos, pues asegura que quienes trabajan ahí ni sus clientes, tienen relación alguna con el mencionado político, además de que, señaló, se trató de una acción ilegal por parte de la dependencia que, al momento, se ha negado a aclarar las causas, razones o circunstancias por las que realizó una diligencia cuya orden nunca fue mostrada.

En entrevista para El Sol de Puebla, frente a las oficinas de H. Legal Corporativo S.C,, ubicadas en la colonia El Carmen Huexotitla y que incluso hoy lucen selladas con insignias de la Fiscalía, Josban Ariza, representante legal, acusó que la FGE no les ha querido dar información al respecto, por lo que no tienen certeza del motivo por el que las autoridades ministeriales se llevaron documentos, computadoras y diversos objetos de las oficinas que son prestadas por comodato, además de que la noche del cateo, el ministerio público a cargo, jamás quiso darles la cara.

“No sabemos si fue un cateo, un acto de investigación, allanamiento o incluso un delito flagrante, la Fiscalía no ha querido darnos información al respecto, lo que nos preocupa, no es que se investigue a una persona, porque a eso no tenemos obstáculo alguno, ya que, si se cometió un delito, que se investigue, pero tenemos una cartera de alrededor de 300 clientes que no están relacionados con la investigación que dicen; si la Fiscalía nos hubiera enviado un oficio solicitando información de cierta persona, con todo gusto lo hubiéramos hecho porque además es nuestra obligación, sin embargo, no lo hicieron así”, explicó el abogado, quien destacó que en ese corporativo trabajan cerca de 15 personas a las cuales se les está afectando sus ingresos.

Bajo el mismo tenor, el declarante refirió que en el corporativo laboran gestores que no tienen nada que ver con empresas, pues incluso su labor no es cien por ciento de litigio, sino que tratan diversos asuntos, desde problemas relacionadas con la venta de terrenos, una sucesión de bienes, entre otros; incluso comentó que días antes de la intervención de la Fiscalía, una persona les llevó documentos para atender un asunto relacionado a un familiar que falleció de Covid-19, sin embargo, ahora desconocen dónde se encuentran esos documentos, a los cuales ellos les estaban dando un trato especial.

“Los elementos no hicieron las investigaciones debidas, el inmueble que está junto, a unos metros de este corporativo, también está marcado con el número 19 y oficialmente así aparece, ahí sí hay contadores que por su misma naturaleza, manejan dinero y las finanzas de empresas físicas y morales, además de que hay antecedentes de que han venido a buscar a personas morales al domicilio de mis clientes y ellos les han dicho que es del otro lado, no queremos decir que la investigación corra de ese lado, sino que deberían de especificar bien el domicilio a investigar”, explicó el litigante, quien consideró que incluso pudo tratarse de una confusión, al subrayar que sobre la misma calle, la avenida 39 Oriente, existe otro inmueble con el número 19.

En ese mismo sentido, el entrevistado insistió en que se trató de un acto ilegal ya que nadie les dio una copia de la orden de cateo o diligencia, ni les explicó las razones de dichas acciones y tampoco les han dicho a quién investigan, ante lo cual, y debido a que las instalaciones del corporativo tienen los mismos sellos que fueron colocados en las oficinas cateadas en la colonia La Paz, suponen que los están relacionando con Eukid Castañón, exoperador político de Rafael Moreno Valle, gobernador extinto de Puebla.

“La Fiscalía vino a estropear una trayectoria de más de 20 años, de un corporativo con cierta cartera de clientes, además de que un cateo tiene cuestiones precisas, puede durar semanas, incluso no hubiera existido inconveniente si ellos hubieran revisado documento por documento pero arrasaron con todo, ese día mi cliente se dio cuenta que había cerca de 20 personas al interior de las oficinas porque de casualidad entró al sistema de celular y vía remota checó las cámaras de vigilancia, yo vine, la zona estaba acordonada, no me dejaron pasar, les expliqué que era el abogado del director del corporativo, les pedí hablar con el MP a cargo y solo me dijeron que se trataba de una diligencia sin explicar de qué naturaleza”, refirió Osvan Ariza.

Por todo lo anterior, a decir del litigante, ya se interpusieron dos amparos por los actos practicados por la Fiscalía en el citado corporativo, no obstante, piden que la dependencia les aclare el motivo de su intervención en el lugar.

Cabe decir que aquel 9 de mayo, otros inmuebles ubicados en la colonia La Paz y el fraccionamiento Lomas de San Alfonso, fueron intervenidos por la Fiscalía de Puebla en relación a una investigación de empresas fantasmas supuestamente ligadas a diversas personas, entre ellas Eukid Castañón Herrera, señalando la dependencia que todos los domicilios se encuentran dentro de la investigación que se sigue.