Supera febrero a enero como el mes más sangriento en Puebla

En tan solo 23 días, Puebla y San Martín Texmelucan se convirtieron en los municipios más violentos del estado de Puebla, al contabilizar 23 y 11 asesinatos, respectivamente en lo que va de febrero de 2020, cuyo mes ya alcanzó 81 homicidios, superando por 12 casos a los ocurridos durante enero del presente año, donde la cifra fue de 69 muertes dolosas.

Del 1 al 23 de febrero del presente año, el gobierno federal en su reporte diario de homicidios dolosos ocurridos en todo el país, registró un total de 75 asesinatos en territorio poblano, no obstante, El Sol de Puebla documentó seis hechos más, con lo cual, el número es de 81 personas ultimadas de diversa forma y por distinta índole, situación que se reduce a que un promedio de tres personas murieron de forma violenta en la entidad.

Aunque en 41 casos las víctimas fueron hombres, en 15 hechos las ultimadas fueron mujeres. Por cuanto hace a los 25 cuerpos restantes, estos no fueron identificados, ya sea porque algún familiar no se presentó a la morgue, o en su mayoría por las condiciones en la que se encontraban los restos humanos, por lo cual, incluso las autoridades forenses y ministeriales no pudieron establecer el sexo de los fallecidos.

En tanto, los municipios que se posicionaron como los más violentos de este mes, son Puebla con 23 crímenes, y San Martín Texmelucan con 11 asesinatos, mientras que otros más como Tehuacán, Atlixco y Tecali de Herrera, también entraron al top cinco de las zonas rojas o de alta peligrosidad en el estado, con tres homicidios cada uno durante los 23 días de febrero 2020.

Las jornadas más violentas para la entidad fueron los días 2, 3, 17, 18 y 19 de febrero con 9, 8, 8, 6 y 6 homicidios, respectivamente. Algunos de los casos son los siguientes:

LEVANTAN A 2 EN TEXMELUCAN; UNO ES HALLADO MUERTO

Horas después de que fueran privados de la libertad, el pasado 4 de enero dos jóvenes fueron abandonados en la localidad de San Cristóbal Tepatlaxco, perteneciente al municipio de Texmelucan. Mientras una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, la otra fue llevada a un centro hospitalario con estado de salud grave.

HALLAN DESMEMBRADO EN XOCHIMEHUACÁN

Un cuerpo destazado en dos cajas de cartón fue descubierto la tarde del 13 de enero en una barranca de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, muy cerca del punto donde el pasado 8 de diciembre otro cuerpo fue hallado desmembrado y también en dos cajas de cartón, tratándose del mismo modus operandi.

MATAN A PAYASO SOLECITO; AYUDABA A NIÑOS ENFERMOS

El 7 de febrero alrededor de las 16:00 horas, un sujeto ingresó al club de nutrición “Bety´s” ubicado en la 5 Sur entre 27 y 29 Poniente. Ahí, a mano armada el delincuente les exigió a por lo menos seis clientes que le entregaran sus pertenencias: “no se trata de un juego así que denme todo lo de valor…” gritó el hampón, sin embargo, Humberto N, mejor conocido como Doctor Cosquillas o Payaso Solecito, trató de evitar el robo, siendo herido de bala en el rostro.

Aunque la víctima fue llevada a un hospital, más tarde se reportó su deceso.

GRUPO BALEA UNA TORTILLERÍA Y MATAN A MUJER; EXIGÍAN 30 MDP

La mañana del 20 de febrero un comando de al menos seis sujetos armados y a bordo de dos camionetas, balearon una tortillería de San Pablo Xochimehuacán en la ciudad de Puebla, donde asesinaron a una joven de 23 años, hirieron de gravedad a otro varón de 30 años, robaron una camioneta y privaron de la libertad a una adolescente de 15. Tiempo después, la menor y la camioneta fueron abandonadas en calles de la junta auxiliar de la Resurrección. Todo lo anterior, luego de que los hampones le exigieran al dueño del local 30 millones de pesos.

DOS HOMICIDIOS EN MENOS DE 24 HORAS

Finalmente, entre el 21 y 22 de febrero, dos hombres a bordo de su camioneta fueron asesinados a balazos en diferentes puntos de la entidad. El primer hecho se registró el 21 de febrero en calles del exclusivo fraccionamiento Lomas de Angelópolis en San Andrés Cholula, donde Francisco N, empresario de 67 años de edad, conocido como “Pancho G” o “El Rey de las Gasolinas”, fue asesinado a balazos cuando circulaba a bordo de su camioneta blanca, la cual presentó varios disparos de arma de fuego.

Trascendió que el hombre originario de Veracruz, hace 10 años estuvo preso en Monterrey, acusado de robo hidrocarburo, pero por falta de pruebas, a los pocos meses logró su libertad.

Horas después, ya por la mañana del 22 de febrero, el conductor de una camioneta Jeep Liberty, color azul, fue interceptado y baleado por sujetos que viajaban en una camioneta color negro, los cuales tras cometer el asesinato escaparon de la zona. Lo anterior, sobre la calle Cuauhtémoc a la altura de la recaudería La Jarocha de San Felipe Hueyotlipan en la ciudad de Puebla.

SUSCRÍBETE A NUESTRO YOUTUBE