Son unos rateros, dice Barbosa de ex funcionarios | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- “Son unos rateros, se volvieron ricos impúdicamente”, acusó el gobernador Miguel Barbosa Huerta a ex funcionarios estatales que estuvieron a cargos de los ex gobernadores Melquiades Morales Flores, Mario Marín Torres, Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunciaron penalmente al menos a tres decenas de ex empleados del gobierno estatal de Puebla.

Auditoría Superior de la Federación promueve 30 denuncias penales contra exfuncionarios de PueblaVinculan a proceso a Eukid Castañón; ya está en prisión preventivaCongelan cuentas de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo KaramEn la conferencia de medios de este día, advirtió que desde el gobierno del estado también denunciaron penalmente a más de cinco ex funcionarios de la administración del panista Rafael Moreno Valle, entre ellos Eukid Castañón Herrera.

El operador político del ex gobernador, ahora está preso en el penal de San Miguel por el delito de extorsión, denuncia que presentó un particular. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia ya investiga los presuntos vínculos que tiene con José Christian, alias “El Grillo”, líder narcomenudista en la capital poblana.

Interrogado sobre las denuncias que promovió la ASF, Barbosa Huerta expresó: “Pues que fueron unos rateros, esa es mi opinión, sale, es lo que fueron. Vamos aportar pruebas de todo lo que hicieron.”

De acuerdo con material periodístico que este día presentó La Jornada de Oriente, la Auditoría Superior de la Federación reporto a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas tiene observaciones por más de 6 mil millones de pesos.

“Ahí verán ya hay muchas denuncias presentadas, verán todas las causas. No soy máquina para hacer números pero donde le busquen, le rasques; se volvieron varones del dinero, son ricos impúdicamente, así de sencillo, con impudicia se comportaron, eso es imposible.” (sic).

Pidió justicia ante la presunta malversación de recursos en la que incurrieron en al menos una década.

