“Sí, disculpe, hubo un error”, ministeriales se equivocan y catean casa de adultos mayores

En una pifia más de los agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la madrugada de este sábado, por error, entraron a un domicilio del fraccionamiento La Calera, desatando temor y crisis nerviosa en dos adultos mayores así como en menores de edad que se encontraban al interior del inmueble, el cual, según datos extraoficiales habría sido confundido con una propiedad de Eukid Castañón Herrera, exoperador político de Rafael Moreno Valle, cuyas oficinas en la colonia La Paz, también fueron cateadas entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Las acciones equívocas en las que incurrieron los elementos adscritos a la citada dependencia fueron denunciadas a través de redes sociales por una hija de los afectados.

“La madrugada de hoy, 9 de mayo aproximadamente a las 12:20- después de la medianoche- personal de la Fiscalía llegó al domicilio particular de mis padres de 65 y 85 años, ambos con padecimientos crónicos. Ahí mismo se encuentran mis hijos menores de 12 años, lo anterior como medida de aislamiento ya que yo soy médico. Mi madre comenta que previo a esto, ella vio pasar en dos ocasiones una camioneta roja que posteriormente se estacionó cerca del domicilio, minutos después fue que llamaron a la puerta y para ese momento la calle estaba llena de vehículos (yo por lo menos conté 15 al llegar, en un video que tomamos se aprecian por lo menos 10), así como más de 50 elementos con armas largas”, narró la denunciante.

A decir de la hija de los agraviados, tras tocar a la puerta, los oficiales le informaron a sus padres que se encontraban ahí para realizar un cateo en la propiedad, por lo que sus progenitores solicitaron a los ministeriales la orden judicial correspondiente. En ese instante, según la relatoría de hechos, los agentes indicaron que se trataba de un operativo simultáneo en diferentes domicilios de la ciudad y si nos les permitían la entrada por la buena, lo harían por la mala.

“Mi madre ante la contingencia solicitó que solo ingresaran dos personas, por lo que entraron tres para luego comenzar a revisar, tomar fotos y video del interior. Previo a esto mi madre me avisa y me dirigió hacia allá con apoyo de una ambulancia particular, ya que refirió sentirse mal debido a que es hipertensa. A mi llegada corroboro la gran cantidad de vehículos y personal que a pesar de llegar con la ambulancia me hicieron esperar a que se retire un vehículo negro (en el cual viajaba el Director de la Fiscalía, dato que ellos mismos confirmaron) custodiado por dos patrullas”, continúa la narración.

Luego de que la madre de la médico recibiera atención prehospitalaria por una crisis hipertensiva, los responsables del dispositivo policiaco preguntaron a los agraviados si necesitaban algo más ya que estaban por retirarse de la zona.

“Me entregaron copia de la orden judicial en la cual se denota que el domicilio asentado en la misma no correspondía al de mis padres. Les comenté sobre esta situación, y solo me respondieron con un: ‘Sí, disculpe, hubo un error, pero si necesita algo ahí tiene nuestros datos’. Entiendo su trabajo, entiendo lo importante del operativo, entiendo que hasta en la caja de colores de mis hijos tengan que buscar, lo que no entiendo es cómo diablos su unidad de ‘inteligencia, tenga un error así, su unidad de ‘avanzada’ no corroboré los datos”, cuestionó la profesionista de la salud.

Además de haber confundido el domicilio de sus padres, la denunciante calificó estas acciones como un error grave que en época de contingencia, han puesto en peligro la salud de sus progenitores y de sus hijos, a quienes lleva cuidando semanas atrás debido a su profesión.

“Si metieron mano en todo, dudo que hayan tenido la precaución de realizar higiene de manos, o de su calzado. En otro escenario si mis papás no hubieran accedido, ellos hubieran hecho uso de la fuerza, forzando cerraduras, puertas y candados la cual está autorizada en su orden judicial y muy probablemente con agresiones físicas como es su estilo”, agregó la quejosa, quien refirió a El Sol de Puebla, que hasta la tarde de este 9 de mayo, nadie de la Fiscalía se había comunicado con ella o sus familiares, teniendo únicamente el “usted disculpe” de los oficiales.

OTRAS VÍCTIMAS DEL “USTED DISCULPE”

Cabe decir que el pasado 14 de febrero, sobre Periférico Ecológico, agentes ministeriales balearon la camioneta en la que viajaba un empleado de Julián Abed, empresario poblano en el ramo constructor. Lo anterior luego de que la unidad fuera confundida con el vehículo en el que sujetos armados, ese mismo día, llegaron a la colonia La Paz para asaltar una agencia de autos.

Aclarado el error, y una vez que los agentes se comprometieron a pagar los daños, el asunto quedó olvidado.

No obstante, la mañana del pasado 30 de abril, de nueva cuenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación cometieron un error al confundir, golpear y detener a Mirko Kosic, un comerciante de origen alemán con residencia en Puebla, el cual tras lo ocurrido denunció los hechos de manera pública, por lo que la Fiscalía de Puebla dio inicio a una investigación y posteriormente separó de sus cargos a cinco agentes de la FISDAI, de manera temporal, mientras se resuelve el asunto.