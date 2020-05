“Seguro van a pedir dinero por mi”, así cuenta alemán el terror al ser detenido por equivocación en Puebla

Luego del terror que vivió al creer que sería secuestrado e incluso asesinado, tras ser golpeado por ministeriales que lo confundieron con un criminal, Mirko N, de origen alemán denunciará a la Fiscalía General del Estado a través de su embajada para que se sancione a los agentes que participaron en la agresión y su detención ilegal, la mañana del pasado jueves.

En entrevista con Canal 13, el agraviado con residencia en Puebla narró la pesadilla que vivió y por la que, aseguró, acudirá el lunes próximo a la embajada alemana para solicitar su intervención y apoyo.

Agregó que al salir de una comida de negocios en el restaurante Toks, a un lado de Chedraui Selecto ubicado en Lomas de Angelópolis, un vehículo Jetta le cerró el paso y de él bajaron varios sujetos con armas largas que lo detuvieron con lujo de violencia para llevárselo detenido, sin ni siquiera identificarse.

El agraviado dijo que además del daño físico y moral, la mala actuación de los agentes también le podría traer consecuencias en sus actividades económicas, por ello quiere limpiar su imagen: “yo tengo empresas, negocios y quiero limpiar mi imagen, ya que no quiero que mis clientes tengan esa imagen de mi”, resaltó.

El hombre de origen alemán evidenció que no existe la preparación adecuada en los cuerpos policíacos y las autoridades. “Sé qué hay mucho delincuente, pero las autoridades no están preparadas en este tipo de actuaciones, y que no fue un secuestrado y que me confundieron con un delincuente, ya que pudieron pedirme mi identificación, pero no fue el caso”.

El ciudadano alemán pensó que lo iban a secuestrar, por la forma en que llegaron los agentes que lo sometieron con armas largas, sin presentarse y que lo ingresaron por la fuerza a un vehículo.

Detalló que antes trató de correr, asustado, pero se cayó y creyó que en esos momentos le iban a disparar y matar, pero no así; fue entonces que pensó: “me quieren vivo, seguro van a pedir dinero por mi…”.

El agraviado se levantó y corrió para Chedraui a pedir ayuda, pero ahí cerca de seis hombres lo sometieron; uno de ellos le dio un puñetazo en un ojo y ya en el suelo una mujer con metralleta le apuntó a la cabeza.

Aunque ya lo habían subido a un Jetta rojo, después querían subirlo a una camioneta Suburban; él esperaba que llegaran patrullas para rescatarlo, pudo decir que es alemán y fue cuando le quitaron las esposas y lo dejaron salir de carro; en ese momento, los ministeriales se habían dado cuenta de su grave equivocación y sin disculparse, se marcharon no sin antes decirle que los golpes que tenía fueron porque se cayó solo.

En eso llegó su esposa en su coche y le dijeron los agentes vete con ella, mientras el personal de la Fiscalía se marchaba del lugar.

Fuentes extraoficiales dieron a conocer que por temor a represalias, Mirko ya no está en Puebla.