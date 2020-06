Revelan video donde mujer evita arresto e incita linchamiento de agentes de la SSP

Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que los tres agentes de inteligencia de la SSP, que el día jueves estuvieron a punto de ser linchados en Santa María Tonanzintla, detuvieron a un presunto delincuente en el atrio de la iglesia de la localidad, donde una mujer trató de evitar el arresto y posteriormente habría incitado a la agresión contra los oficiales.

A través de redes sociales circula un video con duración de un minuto y 20 segundos, en el cual se observa caminar a un hombre y una mujer por el atrio del templo catálogo, para luego dirigirse hacia la entrada.

Segundos después se nota a dos mujeres más y a un grupo de hombres, algunos con pistola en mano, tratándose de los elementos del área de inteligencia de la SSP, un presunto delincuente, los afectados y la supuesta tía del ladrón el cual trata de impedir el arresto.

El contenido de la grabación coincide con la versión de los hechos que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer a la Secretaría de Gobernación y que incluso este viernes secundó el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante su videoconferencia.

“Cuando el presunto ladrón del vehículo llegó a refugiarse al atrio de la iglesia ahí lo aprehendieron. Ahí salió una mujer identificada, pero no voy a decir quién es, no tiene un cargo público, pero tiene una función, parece que es tía del presunto ladrón y empezó a gritar: ¡quieren robar a la iglesia, quieren robar a la iglesia! y entonces llega la gente, se arremolina, como siempre, los detienen (a los agentes investigadores) y los golpean y queman dos vehículos, uno de la SSP y un vehículo particular que no sabemos de quién es”, explicó Barbosa.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula mediante comunicado de prensa reprobó los hechos e indicó que en efecto, los agentes fueron confundidos con delincuentes.