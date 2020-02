“¿Qué quieren hijos de su pinche ma…?”, así intentó escapar presunto feminicida en Puebla

“Qué quieren hijos de su pinche ma…”, para después sacar un cuchillo y abalanzarse contra un agente estatal de investigación, es como el fin de semana Alfredo N, el presunto feminicida de Dolores Irene N, la mujer de origen veracruzano ultimada en un domicilio de Santa María Coronango, pretendía huir y evadir su responsabilidad ante el crimen de su esposa de 33 años de edad.

Ayer, en audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de San Andrés Cholula, la agente del Ministerio Público solicitó a un juez de control que calificara de legal el arresto de Alfredo N, al enfrentar cargos por ataques peligrosos y delitos cometidos contra funcionarios públicos, luego de que el día de su arresto intentara lesionar con un arma blanca en el tórax a un agente ministerial.

En este sentido, la representante de la Fiscalía General del Estado de Puebla relató ante el juez de la causa que el día 16 de febrero, alrededor de las 21:00 horas, agentes estatales de investigación de la región judicial de Cholula, fueron enviados a la calle Francisco I. Madero en la localidad de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango. Lo anterior, con el objetivo de realizar el levantamiento de cadáver de una mujer, cuyo feminicidio se encuentra registrado bajo la carpeta de investigación 10/2020 de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios.

Tras las órdenes recibidas por su superior, los elementos se trasladaron a la vivienda donde ya había policías municipales de Coronango, a escasos dos metros de distancia se encontraba Alfredo N, quien al notar la presencia policiaca gritó: “Qué quieren aquí hijos de su pinche ma…”, para luego sacar un cuchillo de sierra, con mango verde, aproximadamente de 10 centímetros de largo.

Acto seguido, el sujeto se abalanzó contra una policía ministerial hacia el tórax con la intención de lesionarlo, mientras que al ver lo anterior, el otro elemento logró sujetar a Alfredo y quitarle el arma punzocortante. Por tal motivo, los agentes procedieron a la detención de Alfredo.

En este sentido, el abogado particular del acusado alegó que su cliente fue víctima de tortura y que incluso durante su retención fue golpeado a fin de que confesara o se autoincriminara por el asesinato de su esposa, cuya materia es investigada en una carpeta distinta.

Pese a lo manifestado por la defensa del detenido, el jurista consideró que el abogado particular no controvirtió la detención y retención del acusado, por lo que calificó de legal el arresto de Alfredo, no obstante, ordenó girar oficio al encargado de despacho de la Fiscalía de Puebla a fin de que se investiguen los actos reclamados por el abogado del presunto feminicida.

Ante la resolución del juez, el detenido prefirió reservarse su derecho a declarar, mientras que la agente del Ministerio Público solicitó al togado, impusiera a Alfredo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo cual fue concedido por el jurista, quien ordenó que el imputado fuera llevado al penal de Cholula, mientras se resuelve su situación jurídica ya que este solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que sea en una segunda audiencia en la que se resuelva si será o no vinculado a proceso.

Aunque el hombre no ha sido acusado del delito de feminicidio, se espera que en próximos días la Fiscalía de Puebla también le impute dichos cargos.

TRAS DISCUSIÓN, ASESINA A SU ESPOSA EN CORONANGO

La noche del 16 de febrero, agentes policiacos de diversas corporaciones, así como cuerpos de ayuda prehospitalaria fueron notificados del asesinato de una mujer al interior de un domicilio de la calle Francisco I. Madero en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, perteneciente al municipio de Coronango.

Ahí, Alfredo N, habría discutido con Dalia Irene N, ya que trascendió, el hombre habría descubierto una supuesta infidelidad por parte de la mujer, sin embargo, la discusión subió de tono al grado que el hoy detenido habría sacado un arma de fuego para luego disparar en contra de su esposa, originaria del estado de Veracruz.

Finalmente, el cuerpo de la víctima en ese instante fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que se le practicara la necropsia de rigor, mientras que el sospechoso fue detenido y entregado al agente del Ministerio Público.

