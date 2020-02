Puebla y Veracruz en alerta por detención de líder del CJNG | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- La detención de Michael “N”, alias “El Ingeniero”, considerado uno de los jefes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Coatzacoalcos, Veracruz, ha puesto en alerta a la entidad vecina y a Puebla, tras una serie de ataques que ya dejaron al menos siete personas muertas, entre ellas cuatro policías, en un intento por replicar lo ocurrido en Culiacán en octubre pasado, cuando grupos armados del Cártel de Sinaloa obligaron a la liberación de Ovidio Guzmán.

Gobernadores de Puebla y Veracruz reconocen presencia de cárteles en 69 municipiosCárteles nacionales pasan por Puebla pero no se quedan: SSPTras la detención efectuada el pasado 21 de febrero, se desataron una serie de ataques armados que dejaron un saldo de siete personas muertas, cuatro de ellos policías, en el municipio de Córdoba, donde atacaron un cuartel de la policía municipal y posteriormente a elementos en un camino de terracería.

En otro ataque armado a una base de la Fuerza Civil, junto a la Terminal de Autobuses de Hautusco, dejó otro saldo de tres civiles muertos en una camioneta de la carretera Córdoba-Huatusco.

Mientras tanto, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó una serie de amenazas en la región, específicamente contra elementos de la policía y el ejército mexicano, a los que acusan de vivir coludidos con el crimen organizado.

“Les pedimos tomen sus precauciones ya que la guerra con las autoridades apenas empieza si no suelta a nuestro jefe y compañeros esto seguirá CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN NO SE METE CON LA LEY pero si agarrar DINERO aprendan a respetar acuerdos o nosotros les vamos a enseñar a tener huevos ustedes saben que tanto nosotros como ustedes comen del transporte venta de droga wachicol y de los levantones que hemos echo saben que ustedes han participado en la limpia de los mugrosos así que se alinean o empezamos hablar ya se les mando un mensaje al C4 y esperamos respuesta ustedes saben a quien queremos pónganlo y paramos el desmadre si no esto se va a poner peor. Una disculpa ala ciudadanía de Córdoba, orizaba,río blanco ,ciudad mendoza pero tenemos ke enseñarles a respetar a estos mierdas con charola y uniforme. A ver si con los pendejos que chingamos aprenden (sic)”, menciona uno de los mensajes.

En otras narcomantas amenazan a alguien identificado como Kaner y al delegado de Mendoza, José MAnuel Martínez, además de mencionar a Roberto de los Santos de Jesús, mejor conocido como El Bukanans, cuya banda opera en los límites de Puebla y Veracruz, además de mantener una disputa con Jalil Jacobo N., alias “El Mamer”, por el control de territorio en municipios como Esperanza.

En agosto del año pasado, los gobernadores de Puebla y Veracruz, Miguel Barbosa Huerta y Cuitláhuac García acordaron cinco puntos para reforzar la estrategia de Seguridad Pública en 69 municipios limítrofes, 33 de ellos poblanos, donde admitieron que operan los cárteles de la droga.

Además reconocieron que ya tienen identificadas a seis bandas que operan en ambas entidades y aunque no revelaron los nombres de los carteles, reconocieron que entre las bandas que cometen más delitos están Los Zetas y el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya que se ha hecho público inclusive a nivel federal.

Pese a ello, dos meses después el gobernador Barbosa Huerta y el secretario de Seguridad Pública en el Estado (SSP) Miguel Idelfonso Amezaga, se retractaron sobre la presencia de estos grupos y aseguraron que en Puebla no hay cárteles nacionales del crimen organizado y solo operan bandas locales.

Esto, a pesar del hallazgo de cuerpos y narcomantas con mensajes adjudicados a organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como los testimonios de funcionarios municipales de distintos municipios que acusan precisamente a este grupo delictivo como responsables de extorsionarlos y amenazarlos para que no interfieran en sus actividades.

Las amenazas han llegado incluso al estado de Oaxaca, donde también dejaron mensajes de amenaza contra las bases mixtas del Ejército Mexicano.

