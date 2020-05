Policías de Tlacotepec denuncian a regidora y horas después son agredidos

Cerca de 20 elementos de la policía municipal de Tlacotepec de Benito Juárez se manifestaron la tarde de ayer afuera de la Fiscalía General del Estado de Puebla para exigir la destitución de Celerina Flores, regidora de gobernación en aquella zona, a quien acusaron de tener presuntos nexos con la delincuencia y de amenazar de muerte a los oficiales que no acaten sus órdenes. Ayer mismo por la noche, los inconformes denunciaron a este medio, que dos de sus compañeros que tuvieron que regresar por diversa documentación a Tlacotepec, fueron sitiados por sujetos empistolados que les balearon sus domicilios.

Este 7 de mayo, poco después de las 12 horas, el grupo de policías, hombres y mujeres, llegaron al edificio central de la FGE en bulevar 5 de mayo y avenida 31 Oriente, donde de manera pública realizaron diversas acusaciones en contra de Celerina Flores.

Al respecto, los inconformes señalaron que la regidora de gobernación ha tomado diversas atribuciones, haciéndoles saber que la policía se encuentra a sus órdenes y por tanto, los oficiales deben cumplir sus órdenes.

“Dice que ella nos contrató y en cualquier momento nos quita el trabajo, quiere que se haga lo que a ella se le antoje, desde servir de taxi, hasta escoltar vehículos que ni siquiera sabemos si están bien, ´derechos’, solo nos dice que lo hagamos rápido porque si no, nos la vamos a ver con ella; ya estamos cansados, no entendemos el porqué de esa actitud de la señora, quien no tiene nada que ver con seguridad pública, sin embargo, se mete”, acusaron los elementos, los quienes destacaron que la funcionaria les ha advertido que están con ella o en su contra, si no, es mejor que se “cuiden”.

Asimismo, los uniformados denunciaron que Celerina Flores tiene a varios familiares en diversos cargos, incluso, en la policía municipal sus hermanos fungen como comandantes, por lo que a los policías no les queda de otra más que obedecerlos. De igual manera, revelaron que cuando algún oficial muestra algún tipo de inconformidad, las personas “allegadas” a Celerina les dicen que mejor se calmen si no quieren que los corran.

Los quejosos, insistieron en que la funcionaria podría estar vinculada con delincuentes, ya que cada que les pide que escolten un vehículo, no les dan mayores detalles, ni siquiera saben si se trata de vehículos legales o robados.

Aunque en diferentes ocasiones han alzado la voz con otros superiores, simplemente no son escuchados; pese a lo anterior, este jueves, con el temor de sufrir alguna represalia, 20 de los casi 85 elementos que conforman la corporación policial, llegaron a la Fiscalía para solicitar la destitución de la regidora, pero además, que todas sus quejas fueran escuchadas pues incluso temen por su vida, de tal forma que públicamente la hicieron responsable de cualquier cosa que a ellos como inconformes o a su familia pudiera ocurrirles, tras dar a conocer todas estas anomalías.

ATACAN A SUS COMPAÑEROS

Tan solo unas horas después, algunos de los policías que estuvieron en la manifestación se contactaron con este medio para acusar que mientras algunos de los inconformes se mantenían en las instalaciones de la Fiscalía, otros más tuvieron que regresar a sus viviendas por diversa documentación, por lo que en ese instante llegaron sujetos armados a balear sus domicilios sin dejarlos salir.

Ante tales hechos, los agentes solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes, sin que al cierre de edición hubiera mayores detalles sobre la presunta agresión perpetrada en contra de dos de los oficiales que denunciaron a la regidora, a la cual incluso señalaron de agarrar a los policías como choferes particulares y por ende, a las patrullas de la corporación como taxis para traslado de personal o de sus familiares.