Poblana gana suspensión temporal contra el Hoy no circula | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que se ubica en San Andrés Cholula, Puebla, concedió la suspensión provisional a una ciudadana que promovió un amparo contra el decreto “Hoy no Circula” publicado por el gobienro estatal con el objetivo de reducir la movilidad de poblanos a fin de bajar los contagios de coronavirus en la entidad.

Entre los argumentos para conceder la suspensión a la ciudadana que formuló el recurso, es que sí implica una afectación mayor al interés social.

La restricción de la circulación de autos tiene como finalidad reducir la transmisión del Covid-19 entre la población con la reducción de la movilidad de las personas, dice el decreto referido.

La medida la ordenó el gobernador Miguel Barbosa Huerta ante el aumento de casos de coronavirus en los municipios con mayor densidad poblacional. Sólo abarca 22 de los 217 municipios de la entidad.

Sin embargo, la promovente, argumentó que la medida conlleva el uso del transporte público o mercantil, en cualquier de sus modalidades, incluso, de vehículos particulares de personas ajenas y por ende, eso pone en mayor riesgo a las personas.

“Dada la diversidad y cantidad de personas que hacen uso de él, y de forma constante, ello implica una mayor exposición al riesgo de contagio del virus.»

El uso de vehículos de transporte público y mercantil, al igual que vehículos particulares ajenos, es un aspecto donde se ubica la mayor afectación al interés social, agregó.

