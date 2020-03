Pitbull ataca a menor de edad en Loma Bella, Puebla | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- Un perro de raza pitbull atacó a un menor de edad sobre la 105 Poniente, Loma Bella, en Puebla capital, esta madrugada

Fue atendido por paramédicos de SUMA Puebla. No obstante no resultó lesionado de gravedad y no requirió traslado.

Vecinos desconocen si el perro tiene dueño, pero comúnmente ataca a transeúntes.

Foto: Especial

