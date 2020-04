Pide funeraria a poblanos que se queden en casa | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- La Funeraria San Andrés Chapel a través de redes sociales, dio a conocer cómo se protegen para evitar contagio de personas que mueren por coronavirus e hizo un llamado a los ciudadanos para que se queden en casa.

VIDEO Suman 24 decesos y 227 casos positivos de coronavirus en PueblaHay 34 trabajadores de la salud con coronavirus en PueblaEn una publicación a través de Facebook llamaron a los incrédulos a mantenerse en sus casas para evitar que el número de contagios crezca más en la entidad.

De acuerdo con la publicación, personal de la funeraria citada, fue a recoger al Hospital de Cholula el cuerpo de una víctima de Coronavirus. En el nosocomio atienden a los pacientes con síntomas de COVID19.

“Nuestro personal en camino a retirar un cuerpo fallecido por #Covid-19 en el Hospital General de Cholula, en San Andrés Cholula, Puebla.

“No es un juego.

“#QuédateEnCasa

(Las imágenes pueden herir la sensibilidad de la gente, por favor no denuncien, este contenido no exhibe la identidad del paciente ni de sus familiares, y aunque sabemos que no es la forma, es para crear conciencia y motivar a que las personas tomen las medidas necesarias de prevención).”

Hoy el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta explicó que por el aumento promedio de 20 casos diarios en Puebla, estimó que la entidad ya enfrenta la etapa tres. Y, este viernes, hizo un llamado a los ciudadanos para que se queden en sus casas o si salen, extremen precauciones para contener los contagios.

La entidad poblana registra 24 fallecimientos por Covid-19 y un total de 227 casos positivos de este virus, informó este viernes por la mañana la Secretaría de Salud en el estado.

Fotografía Facebook

clh

