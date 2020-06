Opiniones encontradas al aumento salarial de policías

Policías estatales entrevistados por este medio mostraron sentimientos encontrados respecto al aumento que obtuvieron del 20 por ciento en el rubro de compensaciones, ya que, mientras unos mostraron molestia al asegurar que requerían de un incremento directo al salario y que incluso se homologara con el sueldo de los policías municipales, otros se mostraron satisfechos por el incremento salarial al que calificaron como “logro histórico”.

Es así que un elemento entrevistado por El Sol de Puebla mostró su inconformidad con este incremento, pues esperaban que fuera de un 50 por ciento, debido al rezago que llevaban de 8 años sin aumento salarial.

“Me llené de rabia, de saber que somos muchísimos y no logramos el objetivo; de saber que nuestros líderes se dejaron lavar el cerebro por ese señor; esto no fue un logro ni un éxito, esto fue una picada de ojos permitida, podíamos lograr mucho más, no logramos nada porque estoy vivo y no voy a morir para disfrutar de ese seguro, así que no estoy conforme con lo obtenido, porque es poco o casi nada”, externo el uniformado entrevistado.

Otro uniformado entrevistado comentó que “hubo un gran logro, porque a pesar de todo se pudo sacar provecho de la unión de los compañeros, ya se vio que sí se puede; no es que sea uno conformista, pero vamos hacer realistas, por qué en tantos años nadie levantó la voz, porque a los que se inconformaban les `cortaban las uñas´, pero se les acabó; muy bien por todos los compañeros que si actuaron por un bien común; después se verán otras condiciones y sabremos qué hacer; lo importante es que la unión hace la fuerza”, puntualizó.

Finalmente, otro policía explicó que a “pesar de que había inconformidad porque el incremento se fue a prestaciones en el rubro conocido como IJ, se verán beneficios, ya que en ese rubro no se va a tener problemas de descuento para el ISSSTEP, ni tampoco se refleja en impuestos, específicamente en el Impuesto Sobre la Renta (ISR)”.

“Los beneficios del incremento se verán reflejados una vez que comiencen a pagar a finales de mes”, finalizó.