Nuevo director de Seguridad de Texmelucan estuvo preso por homicidio | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

San Martín Texmelucan, Pue.- El ex el elemento de la Policía Estatal Preventiva, (PEP), Gaspar Guerrero Pérez, quién en el municipio de Atlixco cumplió sentencia de 11 años de prisión, por el delito de homicidio, es ahora el nuevo director de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan, en sustitución de Luis Francisco, quien ahora enfrenta cargos por el delito de secuestro y está internado en el Centro de Reinserción Social de Cholula.

Norma Layón se lava las manos tras detención de director de SeguridadSin filtros, contratación del director de Seguridad en Texmelucan: regidorGuerrero Pérez, formó parte de la 22 compañía de la corporación preventiva, trascendió que habría sido detenido por secuestro y homicidio en el municipio de Atlixco, aunque en una publicación del periódico «La Jornada de Oriente», fechada el 30 de Noviembre del 2010, firmada por el corresponsal Miguel Ángel Domínguez, se indica que fue detenido por haber asesinado de un balazo en el pecho a un policía que trató de frustrar un asalto a un negocio de casa de cambio.

Cualquiera de las dos versiones, este hombre ingresó en las filas de la Policía municipal de San Martín Texmelucan y era el segundo al mando de Luis Francisco B. F, aprendido por elementos de la Fiscalía de Investigación de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), por una investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), actualmente FGR, a través de la también entonces Sub Procuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (Siedo), cuanto éste también era Policía del Estado.

Cumpliendo condena Gaspar Guerrero Pérez, terminó la carrera de abogado, presentando una tesis relacionada con la normatividad del sistema progresivo y técnico aplicado al Centro de Reinserción Social de Atlixco.

En ese entonces declaró, «El Cereso de Atlixco no escapa a la realidad penitenciaria del país; es decir, no cuenta con las condiciones adecuadas y suficientes para readaptar; no ofrece valores como la cultura y educación, por el contrario, coadyuva a que los internos acentúen su resentimiento social”, sentenció ante la presencia de invitados y familiares».

El Ayuntamiento de San Martín Texmelucan a cargo de Norma Layón, estaría entonces incumpliendo con la ley orgánica del municipio y de la misma seguridad del estado, porque no se debe contratar a quienes tengan antecedentes penales o hayan cumplido alguna sentencia por delitos de simples a graves, además de que se requieren más de 10 años para que este tipo de antecedentes se borren.

Si tomamos en cuenta que nuestro personaje tiene poco tiempo de haber obtenido su libertad, ¿Cómo entonces le hizo para sacar su carta de antecedente penales?

Delitos de Alto Impacto no figuran en Carta de Antecedentes

Si usted analiza el caso de Luis Francisco B. F. sujeto a proceso por el delito de secuestro, lo dice el mismo comunicado que al respecto envió la Fiscalía General del Estado (FGE), en el mes de febrero del 2019, le fue entregada su Carta de Antecedentes no Penales, pese a que desde el año 2011 ya era investigado por secuestro, por así convenir a los intereses de la Fisdai, «para que no se filtre la información», sin importar que le dieran el pase a una corporación policíaca y que estaría a cargo de la seguridad de un municipio.

Pero en este caso, ¿cómo le hizo el nuevo director de Policía de Texmelucan, Gaspar Guerrero Pérez?

La respuesta la podría tener la Directora de la Dirección de Tránsito Municipal de San Martín Texmelucan, Lourdes Montes, quien es amiga y prácticamente comadre de la presidenta municipal Norma Layón, su «madrina».

Esta directora es quien trajo de la mano con el nuevo jefe de policía y es quien al igual que muchos otros mandos de esa corporación, han sido acusados de proteger el robo de hidrocarburos, el asalto a tianguistas, el narcomenudeo, entre otros delitos.

