Niegan que cártel use migrantes en trata de personas en Esperanza | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Esperanza , Puebla.- El presidente municipal de Esperanza, Carlos Alberto Oliver Pacheco, negó que el «cartel de los Z» este reclutando a migrantes de Centroamérica para trata de personas o como sicarios por su paso en esta localidad, como lo denunció el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, además anunció que el próximo 27 de febrero arrancarán con la construcción de la primer base de la Guardia Nacional en esta localidad.

El edil de Esperanza aseguró que tienen dos refugios en esta localidad para los migrantes que atraviesan por el territorio de Veracruz y Puebla, el cual fue autorizado por el coordinador de los programas federales Rodrigo Abdalá Dartigues, en donde se les ofrecen servicios.

“Ese tema de tráfico de órganos no te lo puedo decir porque no tengo información de ese tema, lo llevan otras autoridades. Estamos en la mera línea para pasar a Veracruz, pero por el momento no hemos detectado esa información”, sostuvo.

En entrevista posterior a la entrega de Paquetes Tecnológicos para el Ciclo Primavera – Verano 2020 en Ciudad Serdán, dijo que a partir de que el gobierno de la República impulsó el programa migratorio la afluencia de los migrantes disminuyó considerablemente pues a esta localidad arriban un promedio de entre 5 a 10 personas cada 15 días, cuando en otros años llegaban en caravanas.

Enfatizó que los migrantes son originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.

