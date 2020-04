Narcomantillas que se las lleven a su casa, dice Barbosa a Los Z | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- Después de que el fin de semana, apareció en un puente del Periférico Ecológico, una narcomanta donde indicaron al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, que si no ayuda no estorbe, el Ejecutivo respondió en la conferencia de medios de este día, que el combate a la delincuencia es de frente.

Sr. Barbosa, si no ayuda, no estorbe: Los ZVIDEO Desde el penal de San Miguel generan facturas falsas de autos“Las narcomantillas que se las lleven a su casa”, advirtió el gobernador de Puebla, luego de que “Los Z”, colocaran un mensaje en una manta y la colocaran en la vía pública.

“Llegó la limpia perros empezando por ti Eulalio Flores, alias Lalo El Michoacano, ya no tienes a tu padrino Rafael Moreno Valle y sin importar que hayas hecho alianza con el director del penal Javier López González y subdirector Nicolás Rodríguez Badillo y el custodio Burrito, Maya, la Zorra, van a valer verga con ese mata policías del Gerber, ni el fiscal de su padre te va salvar y tú, bulfrano, el bull, vamos por sus familias. Sr. Barbosa, si no ayuda, no estorbe, atte. Los Z”, este es el mensaje que se leía en la narcomanta que de inmediato fue descolgada.

Barbosa Huerta advirtió que seguirá la limpia en el penal de San Miguel, donde Seguridad Pública ha realizado varios cateos con ayuda de la Guardia Nacional.

Fotografía Especial

clh

Vistas: 804