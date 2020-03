Nadia salió a las calles para pedir alto a los feminicidios, y la mataron | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Nadia escribió en sus redes sociales el pasado viernes, “Porque si algún día soy yo, quiero ser la última…”, y en la madrugada del domingo apareció muerta.

De acuerdo con las autoridades, Nadia se dirigía a su domicilio luego de haber dejado a una amiga con la cual había acudido a una fiesta.

Los hechos se registraron en el camino que conduce a la comunidad de La Ordeña y la joven estudiante presentaba varios impactos de arma de fuego.

El mensaje completo de Nadia compartido en sus redes sociales decía: “Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento… que disfruté de mi vida, que reí, bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que alcé mi voz y no me quedé callada… que algún día pensé que el mundo podía cambiar, pero terminó quitándome la vida”.

