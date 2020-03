Muere izucarense por coronavirus en USA; visitó San Felipe Ayutla | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Izúcar de Matamoros, Pue. – Un hombre originario de la junta auxiliar de San Felipe Ayutla perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, perdió la vida hace unos días en Estados Unidos a consecuencia del coronavirus.

Familiares del hoy occiso, mencionaron que el hombre de dedicaba a la paquetería, y hace algunos días había visitado San Felipe Ayutla, sin embargo, fue estando en Estados Unidos cuando comenzó con el problema del coronavirus.

Se sabe que el hombre fue ingresado a un hospital en Estados Unidos porque presentaba síntomas de gripe, pero no fue dado de alta, al sospecharse que portaba el coronavirus. Fue identificado como Fernando N.

El hecho fue confirmado por familiares izucarenses, quienes publicaron en redes sociales: “Mi corazón está pesado, COVID19 no es broma. Estos últimos días hemos (vivido) una pesadilla para mi familia y para mí. Todos estamos bajo el clima, pero sobreviviendo en aislamiento. La generosidad de nuestros amigos y familiares es reconfortante. No va a tomar el dolor de perderlo. Perdimos uno bueno hoy, mi tío Nando. Pasó tan rápido. Esta no es una de esas estadísticas algo que pasó en China o Italia. No, este realmente llegó a casa. Mi corazón va con su esposa, mis primos, y mi propia familia. Sentimos esta pérdida”

Hay que detallar que se desconoce si este hombre ya portaba el virus, cuando visito la comunidad izucarense, o se contagió en su regreso a Estados Unidos.

