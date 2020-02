Menor denuncia acoso de policías y aparece torturada y muerta en Guerrero | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Este día Jaqueline Ramírez, de 17 años de edad, fue hallada muerta y con huellas de tortura, en el balneario de Coyuca de Benítez, en Guerrero, después de denunciar públicamente a policías de acoso.

Madre e hija fingieron ser fotógrafas para robar recién nacidosAMLO asegura que los conservadores buscan culparlo de todoLa menor de edad fue hallada en la región de la Costa Grande, en Chilpancingo, y había denunciado a través de su cuenta de Facebook sobre acoso de la policía municipal.

En días pasados, la menor de edad había señalado que policías municipales la habían espiado y le habían tomado fotografías; además, intentaron revisar su teléfono celular.

“Ya me tienen hasta la verga estos putos chilangos ora me tomaron fotos me cargan coraje solo porque no les quise pasar mi numero y porque no les hice caso…eso es un delito”, denunció la joven en sus redes sociales.

Asimismo, el cuerpo de Jaqueline fue arrojado sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo y presentaba heridas de bala.

A la publicación de Jaqueline Ramírez se sumaron las denuncias de otros usuarios de Facebook, quienes acusaron de abusos de los policías municipales.

Foto: Facebook

cdch

Vistas: 332