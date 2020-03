“Me dijo que tenía sida”, a dos años del crimen sentencian a 13 años a Mariely

A 13 años y 4 meses de prisión fue sentenciada María Elizabeth N, o Mariely N, hija de un actor poblano, señalada como responsable del asesinato de su pareja sentimental el 1 de octubre de 2017 en la colonia Cipreses de Mayorazgo, donde el hoy occiso identificado como Vicente N, la amenazó con matarla y violar a sus hijas, ya que él “era el diablo, además de que le daba la bienvenida “al club del SIDA”, según lo manifestado en su momento en una de las audiencias por el caso.

Fuentes extraoficiales revelaron a El Sol de Puebla que mediante procedimiento abreviado, luego de que existiera una negociación entre las partes involucradas, una jueza emitió fallo condenatorio para María Elizabeth N, por el delito de homicidio doloso en razón de parentesco, cometido en agravio de Vicente N, de 51 años de edad, bajo la causa penal 948/2017/ Puebla.

Tras la resolución de la jurista, dos días después, es decir el 16 de febrero, la lectura o explicación de sentencia fue enviada por escrito al penal de San Miguel, donde la acusada permanece debido a que el proceso penal aún se encuentra en etapa de ejecución. Además de que la acusada deberá compurgar por lo menos la mitad de su pena para poder acceder a algún tipo de beneficio, según lo compartido por la fuente consultada.

MARIELY SOLO SE DEFENDIÓ

En cuanto a los hechos, cabe recordar que en su momento, durante la audiencia inicial por el caso, la agente del Ministerio Público reveló que el 1 de octubre de 2017, Mariely y su pareja sentimental discutieron por casi tres horas, desde las 3 de la mañana hasta las 6 horas, en su departamento en la calle 25 Sur, donde, según la Fiscalía de Puebla, agentes ministeriales aseguraron y embalaron cuchillos así como teléfonos celulares, incluso se dijo que Vicente entre sus genitales tenía dos bolsas, al parecer, con cocaína.

Aunado a lo anterior, se supo que María Elizabeth tenía las pupilas dilatadas y varias heridas, pero además, que el ahora difunto estaba tirado en el piso con el cierre del pantalón abajo y alrededor de 52 cortaduras en pecho, brazos y cara.

En cuanto a los motivos del asesinato, en aquel momento, la acusada manifestó a los policías que ella únicamente se defendió ante las amenazas de Vicente.

Yo solo me defendí. Me dijo que tenía sida, que me daba la bienvenida al club. Me amenazó, que me iba a matar y que iba a violar a mis hijas, que él era el diablo es lo que María Elizabeth gritó a los policías que la aprehendieron.

Tras los diversos datos de prueba expuestos por la representación social, un juez de control calificó de legal el arresto de la mujer, la cual posteriormente fue vinculada a proceso, además de que se confirmó que la mujer estaba infectada de VIH.

Bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa la mujer fue enviada al penal de San Miguel, mientras se resolvía su situación jurídica. Aunque en 2018 el abogado de la acusada obtuvo un amparo para la repetición de la audiencia de vinculación a proceso, el jurista ratificó su decisión.

Casi tres años después del hecho, la mujer obtuvo sentencia condenatoria.