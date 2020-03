Más de 24 horas y no logran liberar a policías y trabajador de Iberdrola | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Ciudad Serdán, Pue. – Se cumplen 24 horas de que seis policías auxiliares y un trabajador de Iberdrola fueron privados de la libertad por habitantes de Acultzingo, Veracruz y la desesperación de sus familias ya es visible.

El lunes a las cuatro de la tarde, la esposa de uno de los elementos recibió la llamada donde le informaba que el personal había sido evacuado, porque una persona originaria de Acultzingo, sacó un arma, lo que originó el aseguramiento de este sujeto por elementos de la Policía Ministerial, narró a Municipios Puebla, la ciudadana que recibió la llamada.

La esposa de uno de los elementos retenidos, narró, el último momento que tuvo comunicación con su marido la noche de ayer e indicó que por el momento, es poca la información que les han proporcionado.

El parque eólico fue evacuado, explicó, pero un trabajador no alcanzó a salir, lo cual originó que regresarán los seis policías, le indicaron sin darle más detalles.

Posteriormente a las siete de la noche del lunes, nuevamente recibió una llamada de su esposo quien le comentó que regresaba al parque eólico, ya que uno de los trabajadores se había quedado.

«Me dijo que se trasladaba a Cañada Morelos, para una custodia. Hasta ahí yo tuve comunicación con él y me comentó que llegaría noche a la casa. Más tarde yo me comuniqué pero ya no entró la llamada», comentó la esposa de uno de los elementos originario de Ciudad Serdán.

Después de esa llamada, intentaron comunicarse pero solo los mandaba a buzón.

Fue la mañana de hoy cuando familiares de los seis policías fueron informados sobre la retención de los integrantes de policía auxiliar del estado.

«Hoy me avisaron que mi esposo, cinco compañeros y un trabajador de Iberdrola estaban retenidos porque el pueblo pide el intercambio de una persona que había sido detenida» recalcó la esposa del elemento.

La tarde de este martes, aproximadamente a las cinco de la tarde, uno de los policías logró comunicarse con su hija para informar que estaban bien.

«A las dos de la tarde le permitieron a mi esposo llamar y se comunicó con mi hija, le dijo que estaba bien que ya les habían dado de comer y no los habían golpeado» concluyó.

Por ahora familiares de los seis policías y el trabajador de Iberdrola, están a la espera de que autoridades de Puebla y Veracruz, lleguen a un acuerdo.

Las siete personas se encuentran en un domicilio en Acultzingo.

Por ahora familiares, solo han recibido información de un mando de policía auxiliar, afirman que personal de Gobernación no se han acercado a ellos.

Al cierre de esta redacción los seis policías asignados y el trabajador de Iberdrola, continúan retenidos en un domicilio en Acultzingo.

La desesperación invade ya a siete familias que sólo esperan ver llegar a los jefes del hogar.

clh

