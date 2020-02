Marchan y se manifiestan contra el feminicidio en Puebla | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El hartazgo se hizo presente en el zócalo de la cuidad de Puebla, mediante una marcha en su mayoría integrada por mujeres, quienes portaban una rosa roja y una veladora, con vestimenta negra para manifestar respeto por los feminicidios ocurridos en México, recientemente los de Ingrid (25 años), Fátima (7 años) y Karol Nahomi (5meses) de quienes llevaban pancartas.

Matan a mujer y se llevan a adolescente en XochimehuacanDetienen a esposo de joven hallada con tiro en la cabeza en Puebla La marcha contra los feminicidios se lleva a cabo entre consignas como “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan” y “son nuestras madres, son nuestras amigas, nuestras hermanas, son nuestras vecinas, cuántas desconocidas… las muertes no se olvidan“.

Los gritos son en busca de justicia y solución a los casos que han turbado al país y para exigir se detenga la violencia, sobre todo la violencia de género.

“Se quejan de una pared, se quejan de un monumento, pero no se quejan de un machito violento” se escucha como parte de la protesta que se lleva a cabo en el zócalo capitalino.

«Hermana mía, vete tranquila, que por ti buscaré justicia; mientras luchemos todas unidas, estaremos más protegidas», corearon los manifestantes.

Captura de pantalla

RC/CLH

Vistas: 213