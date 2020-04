Jueza libera ilegalmente a delegado de Bienestar: Barbosa | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- “Una Jueza de Control lo dejó ilegalmente libre (al delegado regional de BIENESTAR en la sierra norte, Alfredo Ramírez) y vamos a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. En esta lucha contra la delincuencia no voy a detenerme porque haya jueces o Ministerios Públicos coludidos, si creen que van a seguir actuando como lo habían hecho se equivocan y ese señor (Alfredo Ramírez) está más coludido que nada y la justicia lo va a encontrar” sentenció el gobernador Luis Migue Barbosa Huerta, ante el cuestionamiento de la situación legal actual del funcionario, detenido el fin de semana y a quien se le señala de formar parte del Atlas Criminal del país, conocido con el alias de “La Hierba”.

No es la primera vez que ocurre que "los jueces o MP salen con consideraciones subjetivas para dejar en libertad delincuentes y ahora esta Jueza de Control salió con lo mismo y declara ilegal la detención, por considerar no creíble que llevara acomodadas dosis de droga y no, no vamos a dejarlo pasar, vamos al esclarecimiento total de los hechos y que quede claro si actúan Ministerios Públicos y jueces con absoluta legalidad o hay colusión con el crimen" reiteró.

Barbosa Huerta argumentó que no sólo hay policías coludidos con la delincuencia “también jueces, juezas y MP y les advierto que conmigo no van a jugar”.

Reiteró que presentará la queja correspondiente ante el Consejo de la Judicatura por la liberación ilegal de Alfredo Ramírez, quien se desempeñaba como delegado regional en los municipios de la sierra norte como Chignahuapan, Zacatlán, Tetela de Ocampo, entre otros y apenas en la elección pasada buscara la presidencia municipal de Ahuazotepec con las siglas de MORENA.

Alfredo Ramírez fue detenido hace unos días cuando circulaba por la carretera federal Chignahuapan-Aquixtla, durante la revisión, además de encontrársele un arma, entre otros objetos, se informó que su nombre figura en el Atlas Criminal, así como su alias “La Hierba”, sin embargo trascendió que habría sido puesto en libertad, como ya lo confirmó el Gobernador Barbosa Huerta “de manera ilegal por una Jueza de Control”.

