Investigan vínculos de Eukid Castañón con El Negro y el Grillo | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta, confirmó que ya presentó denuncias penales contra uno de los principales operadores políticos del ex mandatario Rafael Moreno Valle, Eukid Castañón Herrera por haber reventado la elección para la renovación del Ejecutivo en 2018, además, advirtió que en Puebla no habrá impunidad en lo que denominó la “Novela Poblana”, en alusión a ex funcionarios que incurrieron en presuntos actos de corrupción.

Confirma FGE detención de Eukid Castañón por extorsiónArriba Eukid Castañón a supuesto bunker del PAN en PueblaBarbosa Huerta, especificó que Castañón Herrera, sí fue detenido ayer en su domicilio en San Andrés Cholula por el delito de “extorsión”, y advirtió, tiene más denuncias de carácter penal que ya fueron presentadas ante la Fiscalía, sin embargo, dijo que no las revelaría para no debilitar proceso, aunque expuso que el panista se presume tiene vínculos con El Negro y El Grillo, líderes delincuenciales responsables de la violencia en Puebla.

“Si tiene denuncias, no voy a revelar porque delitos se presentaron las denuncias porque se puede debilitar el debido proceso y no son precisamente el motivo de la detención ya que esta es parte de una denuncia de dos particulares. Todo el avance de las investigaciones por obligación legal se lleva a cabo con secrecía y no soy quien las lleva a cabo, sino es la Fiscalía General del Estado”, puntualizó.

“Si todo eso está en proceso de investigación, este señor al parecer tuvo patente de corso por lo cual agravió a muchísima gente en el estado de Puebla, ahorita tiene las consecuencias de estar en medio de un conflicto entre particulares, pero todo eso que han dicho al parecer es cierto, por eso les digo que en Puebla la impunidad no existe (…) era un personaje que no se le podía mirar a los ojos, porque era perverso”, expuso en conferencia de medios el mandatario poblano.

Confió que la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial continúe con más detenciones, es decir que pronto caigan más ex funcionarios estatales de las administraciones de sus antecesores Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad que incurrieron en presuntos actos de corrupción durante las administraciones panistas.

Historial de Eukid Castañón

Es importante recordar que a finales del año anterior Eukid Castañón Herrera, interpuso un amparo por una investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por los delitos de corrupción y lavado de dinero, motivo por el cual le congelaron sus cuentas bancarias.

Luego de que interpuso este recurso jurídico, el panista evitó que las autoridades federales le embargaran sus cuentas bancarias y siete empresas.

Durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, el panista fue contralor del gabinete, luego llegó como diputado local plurinominal del PAN y posteriormente fue designado legislador federal.

Es acusado por varios políticos de operar la red de espionaje contra los opositores de la administración panista.

Castañón Herrera, anunció en enero de 2019 su retiro de la vida pública, luego del fallecimiento de su “líder moral”, Rafael Moreno Valle Rosas y de su esposa la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, tras la caída de la aeronave en la cual viajan el 24 de diciembre de 2018.

En una carta el panista aseguró que se retiraba de la vida pública y se dedicaría a temas personales y familiares.

