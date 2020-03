Incertidumbre en Secretaría de Seguridad municipal por nueva designación de titular

A pesar de que el 13 de marzo, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, designó a Carla Morales Aguilar como delegada o encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, María de Lourdes Rosales Martínez sigue al mando de la dependencia, mientras que policías y mandos medios se encuentran en la zozobra de saber, por fin, quién llegará a la corporación y qué cambios habrá en la misma.

Fuentes al interior de la policía municipal comentaron a El Sol de Puebla que al momento todos siguen en sus cargos y puestos, trabajando con normalidad, no obstante, están a la espera de conocer si habrá o no cambios y de qué forma se darán, pues al momento no tienen la certeza de que Carla Morales Aguilar sea la persona que llegue al relevo de Rosales Martínez.

Aunque el pasado viernes, se tenía previsto que en sesión de cabildo se concretara la salida de María de Lourdes Rosales Martínez, durante el octavo punto de la lista de asuntos generales, este fue retirado, ya que a media sesión, la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco salió de Cabildo para atender asuntos relacionados con la contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Fue el 11 de marzo cuando Barbosa Huerta dio a conocer que removería de sus cargos a los titulares de la SSC de Puebla, Huejotzingo y Coronango, no obstante, dos días después, el 13 de marzo, el gobernador del estado reveló el nombre de quién pasaría a ser la delegada o encargada de despacho de la SSC de Puebla, tratándose de Carla Morales Aguilar.

Hasta ahora, Morales Aguilar es responsable de la subdirección operativa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal y fue coordinadora del C5; a pesar de su designación otorgada por el mandatario estatal, no se ha dado a conocer una nueva fecha para que Carla tome protesta en el cargo.