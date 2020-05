Hospitalizan nuevamente al menor atropellado por policía en La Margarita

El menor de 12 años que el pasado 27 de abril resultó gravemente herido luego de que fuera arrollado por una patrulla estatal en el Infonavit La Margarita, nuevamente tuvo que ser llevado a un hospital luego de que, tras haber sido dado de alta y permanecer en casa, ayer nuevamente presentara diversos malestares.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado continúa guardando hermetismo sobre la situación legal del oficial que conducía la patrulla con número económico 1078, no obstante, los dos presuntos narcomenudistas por los que se desató la persecución y balacera en la zona y que ocasionó el accidente, ya fueron vinculados a proceso por delitos contra salud.

En breve entrevista con este medio, familiares de Alexander N, comentaron que el menor ya había sido dado de alta y se encontraba en casa, sin embargo, ayer tuvo diversos malestares, por lo que nuevamente requirió de atención médica de tal forma que hasta la tarde- noche permanecía en el hospital.

No obstante, no se otorgaron mayores detalles sobre el diagnóstico médico del lesionado y tampoco sobre si hubo o no un acuerdo reparatorio con el oficial involucrado en los hechos.

Aunque este medio en diversas ocasiones ha solicitado a la SSP información sobre el estatus legal del policía que conducía la patrulla 1078, la dependencia no ha emitido ningún dato al respecto.

Por otro lado, fuentes extraoficiales revelaron a El Sol de Puebla que la audiencia de vinculación a proceso de los dos presuntos narcomenudistas por los que se inició la persecución y balacera en la citada unidad habitacional se llevó a cabo el día martes, mediante videoconferencia.

Luego de los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto (FISDAI), el juez de la causa dictó auto de vinculación a proceso en contra de Erik N y Karla N, de 30 y 27 años de edad, respectivamente. Lo anterior por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio.

Asimismo, el jurista ordenó el traslado de los detenidos al penal de San Miguel bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, otorgando plazo de cuatro meses para investigación complementaria, tiempo en el que las partes podrán aportar pruebas a favor o en contra en el caso.

Como en su momento se dio a conocer personal encubierto realizaba investigaciones sobre delitos contra salud que derivaron en un seguimiento a las actividades de un grupo de narcomenudistas, de tal forma que al circular por la unidad habitacional La Margarita, los sujetos fueron detectados a bordo de una camioneta Lincoln, blanca con placas de Hidalgo.

Así al verse sorprendidos, los presuntos delincuentes trataron de huir por lo que se inició una persecución.

Sin embargo el conductor de la camioneta chocó contra distintas unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y finalmente los presuntos narcomenudistas abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los agentes, mismos que repelieron la agresión.

Fue así como los elementos lograron la captura de Erik y Karla, a quienes se les aseguraron 45 dosis de cocaína, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros.

No obstante, durante los hechos, Alejandro N, de 12 años de edad, quien se encontraba en la zona, resultó lesionado en la cabeza por el impacto del espejo lateral de la patrulla con número oficial 1078.

El hecho generó la molestia de decenas de vecinos, quienes incluso pretendían retener a los oficiales, sin embargo, instantes posteriores llegaron paramédicos de SUMA, quienes atendieron y trasladaron al menor al Hospital de Traumatología del IMSS, donde fue atendido.