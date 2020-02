[Fotos] Venía huyendo de un choque y provoca volcadura de Ruta 27A

Un sujeto, que junto con dos acompañantes, escapaba tras protagonizar un choque, se estrelló contra un microbús de la Ruta 27-A, que a la vez impactó a un taxi, lo que dejó un saldo de 20 personas lesionadas, la mañana de ayer en calles de la colonia 20 de Noviembre.

El accidente se registró al filo de las 10 de la mañana, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y en breve llegaron seis ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), dos de sus unidades de incidentes masivos, y también paramédicos del grupo Relámpagos de Protección Civil Municipal; además de agentes viales y policías municipales, para prestar el auxilio correspondiente.

Mientras los uniformados acordonaron la esquina de la 9 Norte y 78 Poniente, los técnicos en urgencias médicas implementaron su sistema de valoración y atención de lesionados, de acuerdo a su gravedad, por lo que se alcanzó a distinguir que al menos tres personas estaban consideradas como delicadas, otras 10 de mediana consideración y el resto estables.

Sin embargo todas recibieron los primeros auxilios y algunos abordo de las unidades de incidentes masivos y otras en las otras ambulancias; fueron trasladados a tres hospitales públicos y privados, entre ellos los de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud y del Seguro Social; sin dar sus generales por la respectiva privacidad como afectados.

El Departamento de Servicios Periciales reportó que de acuerdo a los primeros peritajes, el probable responsable, quien fue asegurado, sería el conductor de un vehículo Volkswagen tipo Vento, de color gris plata y placas del Estado de Puebla, quien circulaba sobre la 78 Poniente y al llegar a la esquina de la 9 Norte, colisionó contra el microbús del transporte público, la unidad 27; lo que provocó que volcará y a la vez también impactara contra un Nissan, tipo Tsuru, con número económico 113 de la Central «Mi Taxi», que esperaba cruzar en esa esquina.

Resaltó que los tres vehículos fueron asegurados, al igual que al conductor del Vento, quien como probable responsable fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales en la Fiscalía General del Estado, bajo los cargos de daños a propiedad ajena y lesiones.

Puntualizó que 20 personas lesionadas fueron auxiliadas y trasladadas a distintos nosocomios.

VENIA HUYENDO DE OTRO CHOQUE

Cabe señalar que de acuerdo a testigos del accidente y fuentes extraoficiales, se sabe que el conductor del Vento, presuntamente en estado de ebriedad, venía huyendo de un choque que momentos antes había ocasionado a la altura del hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud.

«Desde allá lo venían siguiendo por que huyó, pero seguramente se equivocó y se metió en la 78 que es sentido contrario de oriente a poniente y al llegar a la esquina de la 9, le pegó justo en medio sobre su costado izquierdo al microbús que apenas había avanzado, luego de que se había detenido para subir a dos pasajeros…», detalló uno de los declarantes.

Agregó «corrimos para ayudar a los lesionados y vimos que estaban tomados los del Vento, la mujer solo nos pudo decir «somos amigos, estábamos bebiendo y no sé que más pasó…», estaba muy lastimada y a medias nos pudo decir eso; el conductor casi no le pasó nada y otro de sus acompañantes corrió y ya no supimos más de él… lo que si te puedo decir es que se salvaron de ser aplastados por el micro que les cayó en la parte de atrás cuando se volteó…».

Otros declarantes mencionaron «la gente que salió de sus casas quería pegarle al chofer del micro, pensando que era el responsable, pero los vecinos que nos dimos cuenta de cómo fue el accidente les explicamos y ya entre todos tratamos de ayudar a sacar a los pasajeros del micro que estaban un poco lastimados mientras llegaban las ambulancias para rescatar a los demás que no se podían mover…».

«Los que venían persiguiendo al Vento, al ver lo que pasó optaron por huir, solo nos dimos cuenta que era otro carro, pero ya no vimos cómo era…» puntualizó otro testigo.

Finalmente un grupo de vecinos comentó que se organizarán para hacer la solicitud para la colocación de topes o semáforos en esa esquina, para evitar que haya más accidentes como el que se registró este viernes.

