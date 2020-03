Feminicidio, un dolor que nunca termina

“Pensé que al verlos detenidos se me iba a quitar el dolor, pero no es así, el feminicidio es algo que nos marcó como familia y que va a ser difícil que lo superemos”, con la voz entrecortada, es como familiares de Paty describieron el sufrimiento de perder a un ser amado, a una mujer trabajadora y entregada a su familia, que incluso, el 11 de noviembre de 2017, al buscar llegar a casa, con su esposo e hijos, fue interceptada, asaltada y asesinada, siendo localizado su cuerpo con múltiples rasgos de violencia física y sexual. Aunque sus asesinos fueron sentenciados a 42 años de prisión, para los deudos, el vacío será permanente.

Patricia, de 43 años de edad, era profesora de matemáticas en un bachillerato del municipio de Tuzamapan de Galeana.

Aquel día de noviembre, Paty, como le decían de cariño, regresaba de Teziutlán, donde acudió a una reunión de capacitación de apoyos técnicos pedagógicos, con destino a Zacapoaxtla, pero a la altura de Calcahualco fue interceptada por varios sujetos, que no se conformaron con quitarle sus pertenencias, sino también la vida, después de agredirla sexualmente y abandonar su cuerpo.

Tras las investigaciones correspondientes, los feminicidas fueron ubicados, detenidos y sentenciados a 42 años y seis meses de prisión, lo cual se obtuvo tras dos años de trámites y audiencias que para la familia de Patricia ha significado un largo proceso legal, pero al final, les ha dado un poco de tranquilidad, porque hoy saben que los asesinos ya no harán daño a otras mujeres, ni a otras familias.

“El que haya justicia vino a tranquilizarnos un poco, porque la ausencia de la persona es irreparable, creo que el dolor ahí va a estar, el saber que los feminicidas van a estar en la cárcel, no repara el daño, pero sí nos da un poco de paz y la seguridad de que no van a volver a hacer daño a otra mujer, a otras familias como lo han hecho con nosotros. A Paty se le sigue recordando con cariño, con afecto”, comentó Gabriela, hermana de la víctima, que incluso pidió a la gente hacer un esfuerzo para reconstruir el tejido social, educar bien a los hijos y así evitar más feminicidios.

Aunque los deudos de Paty han optado por tomar terapias psicológicas e incluso refugiarse en el trabajo, este hecho tan doloroso es algo que no han podido superar, todavía menos para la mujer que la procreó, que la vio crecer y que lamentablemente, también morir.

“Muchísimo dolor para mí. Pensé que al verlos detenidos, donde deben de estar, me quitaría el dolor, pero no, no se me quita, es un horror, tengo mucha tristeza. El vacío sigue, no sé qué tiempo tardará, pero aún no lo asimilamos, mi hija no se merecía lo que le hicieron, y como se les han hecho a tantas mujeres, ninguna mujer nos merecemos esto”, a punto de romper en llanto, recordó la madre de Paty, quien hace poco más de dos años, se convirtió en una de las 548 mujeres que, de 2013 a la fecha, han sido asesinadas en todo el estado de Puebla.

Así como la familia de Paty, en 2013, 50 familias fueron traumatizadas por el mismo delito, el feminicidio; para el año siguiente, la violencia y la inseguridad mató a 61 mujeres. Aunque para 2015, la cifra volvió a ser de 50 crímenes de este tipo; en 2016, el número estuvo a punto de duplicarse con 82 casos.

Para 2017, el repunte fue aún más preocupante al contabilizarse 101 féminas asesinadas de distinta forma, por diversa índole y en varios puntos del estado; 2018, tuvo apenas 19 asesinatos menos al registrar un total de 82 crímenes contra mujeres, en tanto, 2019 cerró con 85 casos.

Con un total de 37 mujeres ultimadas, los dos primeros meses y ocho días del presente año ya duplica el número de mujeres asesinadas en la misma temporalidad, pero de 2019, donde se contabilizaron 18 crímenes, lo cual refleja un incremento del 100 por ciento, y de seguir así, al final de 2020 se estaría registrando una cifra histórica en siete años.

De igual manera, es de señalar que, entre las víctimas de 2020, hay cuatro menores de 5, 9, 14 y 14 años de edad, respectivamente; de los 37 asesinatos de mujeres ocurridos en lo que va del año, solo por 8 crímenes de esta índole hay 9 detenidos, ya que uno de los presuntos feminicidas decidió suicidarse tras cometer el asesinato de su víctima. Del total de asegurados tres resultaron ser esposos o parejas sentimentales de las hoy occisas, mientras que dos, fueron identificados como familiares de las mujeres ultimadas, uno, era amigo de la víctima, en otro caso se trató de una mujer (madrastra), y los tres detenidos restantes, fueron señalados como delincuentes.

Entre los hechos por los cuales las autoridades ministeriales detuvieron a los principales sospechosos, se encuentran los siguientes.

MUERE DE BALAZO EN EL PECHO

Alfredo N, fue detenido y enviado a prisión, el 20 de febrero, luego de que un juez calificara de legal su arresto y le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva necesaria, únicamente por ataques peligrosos y delitos cometidos contra funcionarios públicos, ya que el 16 febrero, tras presuntamente asesinar a su esposa de un disparo en el pecho, en el municipio de Coronango, intentara apuñalar a un agente estatal de investigación de la Fiscalía de Puebla. No obstante, las autoridades ministeriales también lo investigan por el feminicidio de Dalia Irene N, de 33 años de edad, originaria de Veracruz.

SIMULA SUICIDIO DE SU ESPOSA

El 18 de febrero, tras caer en varias contradicciones, Víctor Manuel N, de 30 años de edad, fue detenido por policías ministeriales, luego de que estos descubrieran que el sujeto pretendía simular que su esposa se había suicidado de un disparo en la cabeza, al interior de su domicilio en la colonia Villa Guadalupe en Xonacatepec. Al encontrar varios indicios de que, en realidad, Abigail N, de 26 años de edad, había sido asesinada, las autoridades procedieron a la detención del probable feminicida.

TRAS RECHAZO, PRIMO DEGÜELLA A MENOR

Un segundo caso registrado también el 18 de febrero y que sacudió a la sociedad poblana, es el de Verónica N, de 14 años de edad, la cual fue degollada en su domicilio en la población de Zihuateutla, crimen por el cual, Efraín N, de 18 años fue detenido. En este sentido, trascendió que el joven es primo de la hoy occiso, a su vez, la Fiscalía General del Estado de Puebla, indicó que el crimen derivó luego de que la adolescente se negara a sostener una relación sentimental con el ahora acusado.

ENSUCIA SU ROPA Y SU MADRASTRA LA MATA A GOLPES

Por último, el 26 de febrero, María de los Ángeles N, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado al ser la principal sospechosa de matar a golpes a su hijastra, Denisse N, de 5 años de edad, la cual, aquel día, ensució su ropa luego de que no avisara que quería ir al baño. Sin embargo, vecinos de la localidad de Tepetla en el municipio de Zacatlán, indicaron a las autoridades que la mujer, de forma constante violentaba a la hija de su marido, un albañil que, tras salir a trabajar y regresar, encontró a su hija muerta.