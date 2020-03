Familia de menor asesinado en Cacalotepec pide apoyo para sepultarlo

Familiares de José Manuel N., el menor de 14 años de edad asesinado afuera de su domicilio en San Antonio Cacalotepec, piden el apoyo del gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado para que ya les entreguen el cuerpo, pues señalan que ya van dos días de espera.

También hacen un llamado a la comunidad para que los apoyen económicamente, pues son de escasos recursos y no cuentan con los recursos para solventar los gastos para velar y sepultar a José Manuel N.

Entrevistados esta tarde, en una pequeña vivienda que rentan, la abuela del menor pidió que ya les entreguen el cuerpo, pues llevan alrededor de 40 horas de ocurridos los hechos y todavía les informaron (a las 14 horas) que iban a tardar otras 8 horas.

“Además no nos han informado nada sobre lo qué pasó, desconocemos cómo fue, pero no parece que lo asaltaran porque no le quitaron nada, y él era muy tranquilo… tenía muchos sueños por cumplir, quería sacar adelante a su familia”; puntualizó.