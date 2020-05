Estos son los delitos que enfrentan “Los Sinaloas”

Homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de suministro, y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano sin la licencia correspondiente, son los delitos que enfrentan los seis detenidos el viernes pasado durante la balacera ocurrida en Lomas de Angelópolis.

Este lunes, cinco de los presuntos delincuentes fueron presentados ante un juez de control en el Centro de Justicia de San Andrés Cholula, donde las audiencias se mantienen cerradas al público, debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19.

No obstante, siguiendo los protocolos de seguridad y únicamente con las partes interesadas, se programó el desarrollo de la audiencia inicial para definir si el arresto de cinco de los seis asegurados fue legal o las autoridades incurrieron en alguna falta, mientras que de la sexta persona detenida no se reveló el motivo por el cual no fue llevada a la audiencia, que al cierre de esta edición no había concluido.

Cabe decir que aunque inicialmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer mediante comunicado de prensa la “detención de Alejandro N, y Gerardo N, presuntos integrantes de una célula del “Cártel de Sinaloa”, este lunes en rueda de prensa virtual, el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta, aclaró que no se trata de miembros del citado cártel, sino de una banda delictiva identificada como “Los Sinaloa”, dedicada a la extorsión y cobro de piso en zonas exclusivas de Puebla.

Asimismo, el día de los hechos, la Fiscalía de Puebla informó sobre el arresto de cuatro personas más por el mismo caso y en apoyo de policías estatales, tratándose de José Luis N, de 20 años de edad; Eduardo N, de 36 años; José Antonio N, de 34 y Miguel Ángel N, de 35, quienes a bordo de dos camionetas llevaban droga, chalecos antibalas y dinero en efectivo, según lo dado a conocer por la dependencia.

Fue el pasado viernes por la tarde cuando residentes de Lomas de Angelópolis alertaron sobre una balacera en el bulevar Cáscata en la Zona Azul, donde incluso una camioneta y un Mercedes Benz con placas de Quintana Roo chocaron, además de que dos personas resultaron heridas.

Tras la confusión de la gente y el terror que generaron las más de 20 detonaciones de arma de fuego que se escucharon en el sitio, las autoridades informaron que se había tratado de una persecución y balacera entre policías y presuntos delincuentes, además de que subrayaron que los dos heridos eran delincuentes y requirieron de atención médica.