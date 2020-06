Era de Christian Irving el cuerpo localizado en cantera de la colonia Aquiles Serdán Antorchista

El hombre localizado sin vida en una cantera de la colonia Aquiles Serdán Antorchista, fue identificado como Christian Irving N, de 31 años de edad, quien desde la tarde del pasado 6 de junio fue reportado como desaparecido. Aunque se presume que el varón cayó por accidente a más de 25 metros de profundidad, la Fiscalía General del Estado continúa con diversas indagatorias.

De acuerdo con la vestimenta y el reconocimiento que los deudos hicieron del cadáver, la víctima es Christian Irving, un joven originario del estado de Veracruz que era buscado por sus familiares desde el fin de semana, hecho por el cuál incluso había una denuncia por desaparición de persona.

Consta en la carpeta de investigación 519/2020/FED iniciada por el agente del Ministerio Público, que el varón fue visto por última vez la tarde del sábado pasado, alrededor de las 14:30 horas, cuando salió del departamento que habitaba en el fraccionamiento Los Héroes Puebla, al sur de la capital.

Desde entonces no se supo más de él, por lo que familiares y amigos, además de labores de los agentes ministeriales, decidieron emprender una campaña de búsqueda a través de redes sociales.

Con un mensaje de angustia y desasosiego, es como incluso la madre de Christian pidió ayuda para localizar de manera pronta a su hijo.

“Recuerdas la sensación horrible que se siente cuando por un descuido extravías por unos segundos a un hij@ pequeño en el centro comercial, el parque o cualquier lugar… Ese sentimiento multiplicado por no sé cuánto, es lo que siento en este momento. Me duele el alma y cada parte de mi ser. No creo poder sentirme mejor hasta tener noticias de mi hijo (las que sean). Por favor me ayudan mucho difundiendo la noticia”, escribió la madre del hoy occiso.

Desafortunadamente, la tarde del lunes la familia de Christian recibió una llamada para que acudiera al Servicio Médico Forense de Puebla, donde los deudos constataron que se trataba del varón desaparecido.

Además de agradecer el apoyo de la gente, los dolientes informaron en sus redes sociales sobre la localización del cuerpo sin vida de Christian Irving.

Tiempo después autoridades policiacas revelaron que se trataba del hombre encontrado sin vida, la tarde del lunes en una cantera de la colonia Aquiles Serdán Antorchista, en la calle Emiliano Zapata, específicamente en la zona conocida como “La Quebradora”, al sur de la capital poblana.

Aunque se presume que el hoy occiso cayó por accidente y murió debido a los golpes de la propia caída de más de 25 metros de profundidad, la Fiscalía de Puebla continúa con diversas pesquisas a fin de esclarecer los hechos y poder determinar si se trató o no de un accidente.