En Facebook exhiben a sus esposas, novias o amantes | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Como una muestra más de las acciones machistas y violentas de algunos usuarios en redes, se dio a conocer una página de Facebook que comparte fotos de mujeres sin su consentimiento.

La pornovenganza en Puebla te llevará a la cárcelCiberacoso y ciberbullying acechan a estudiantes poblanosEn la descripción aseguran que “exhiben” a sus “esposas, novias o amantes”; pero en algunos casos, las fotos son robadas de otros perfiles.

Fue una usuaria quien pidió que denunciaran la página, pues subieron un compilado de imágenes personales sin su consentimiento.

”Un amigo me mandó esta página donde publican fotos de mujeres, yo no sé quién sea y en esas fotos salgo yo. A esto también se le llama violencia y los comentarios que ponen los hombres, de verdad QUE ME ENERVA!”, escribió la mujer en sus redes sociales.

En algunos casos, las mujeres aparecen con prendas sugerentes, otras en lencería, en algunos casos más lucen en situaciones cotidianas o posando para la cámara de forma casual.

La página cuenta con más de mil likes en Facebook y a pesar de que siguen denunciando el sitio, los administradores de la plataforma siguen sin dar de baja el contenido que se puede ver en el sitio.

“No puedo tomarme fotos, simplemente en paz y que nadie moleste con estas PÁGINAS, real? ¿Tenemos que rogar por educación? Porque nos respeten! YA TENGO SUFICIENTE CON LO QUE NOS GRITAN EN LA CALLE! Y yo si les respondo, pero de verdad ahora me da miedo y pienso que si les reclamo sus obscenidades me harán algo!”, reflexionó.

Información de Radio Fórmula

clh

Vistas: 287