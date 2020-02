En asalto balean a mujer que conducía taxi ejecutivo en Puebla | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El día de ayer por la noche una conductora de plataforma denunció un intento de asalto en la 11 sur y 143 poniente en Lomas de Castillotla, en Puebla capital.

Sujetos en un vehículo modelo Aveo color blanco y en una motocicleta le intentaron dar «cerrones» para asaltarla.

Asimismo, los hampones en su intento por robar la unidad realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de su auto.

Finalmente al no poder detenerla, huyeron con rumbo desconocido. La mujer no resultó herida, no obstante en su auto se registraron varios impactos de bala.

