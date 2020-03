Denunciará Barbosa a policías de Puebla por proteger a El Negro | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que presentará una denuncia contra los mandos policíacos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSC) por sus vínculos con la delincuencia organizada, a quienes acusó de proteger a líderes narcomenudistas como Marco Antonio N, alias “El Negro” y José Christian N, alias “El Grillo”, porque durante su apogeo la autoridad municipal no llevó a cabo ningún operativo alguno para desarticularlos.

Claudia Rivera rechaza designación de Barbosa en Seguridad PúblicaConfirma Barbosa que Carla Morales será la titular de la SSC de PueblaEl mandatario estatal, además llamó a la edil Claudia Rivera Vivanco, para que acate de forma “voluntaria” el relevo María de Lourdes Rosales Martínez y nombre en su lugar Carla Morales Aguilar.

El consejero jurídico del gobienro del estado, Ricardo Velázquez Cruz, explicó que el gobienro de la ciudad viola la Constitución al negarse a hacer los ajustes en Seguridad Pública que garanticen mejores resultados a los ciudadanos.

Y, precisó que el gobernador de Puuebla, está facultado en todo momento a designar a los mandos policíacos, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad pública en la capital poblana.

“Sus mandos tienen vinculación con la delincuencia organizada, de ese tema he hablado con la presidenta municipal, tenemos muchas evidencias de ello, tenemos muchas carpetas de investigación sobre el tema (…) la policía municipal hace tiempo no realiza ningún operativo en contra de los delincuentes ¿por qué no realiza operativos? porque están vinculados y sabemos quiénes son los mandos que tienen nexos”, afirmó Barbosa Huerta.

Por lo anterior, dijo que ante la falta de ausencia de la policía municipal en los operativos de los mercados, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han realizado acciones en los centros de abasto para desarticular y desmantelar las bandas narcomenudistas en la capital poblana.

Llama a Claudia Rivera a acatar los relevos en SSC

En conferencia de prensa, el mandatario estatal pidió a la edil Claudia Rivera Vivanco, acatar la designación de Carla Morales Aguilar por María de Lourdes Rosales Martínez, ya que la edil está faltando a la Carta Magna del Estado de Puebla, porque el Poder Ejecutivo tiene esta facultad de llevarlo a cabo.

Barbosa Huerta, negó que la designación de Carla Morales por Lourdes Rosales sea una “imposición” como lo acusó la alcaldesa ayer en la Sesión de Cabildo, asimismo, se pronunció a favor de que el gobierno municipal haya anunciado que recurrirá al secretario federal de Seguridad, Alfonso Durazo para que sus mandos sean revisados.

Todo aporta para reforzar la estrategia de seguridad en la capital poblana y zona metropolitana, concluyó Barbosa Huerta.

“Yo solamente le hago el llamado a Claudia Rivera Vivanco para que de forma voluntaria acate el comunicado que le hice, que me firmó de recibido, porque no voy apartarme de esa ruta y voy ir con los procedimientos constitucionales para logarlo, no es imposición como lo dice un periódico que todos los días me critica, ya que solo estamos designando, la llamo a que voluntariamente acate.”

Confirma Barbosa que Carla Morales será la titular de la SSC de Puebla

Los mandos de la policía municipal de Puebla están penetrados por la delincuencia y por eso no realizan operativos. Es la policía estatal la que los ha realizado sin coordinarse con la policía municipal porque ésta informaba de los mismos a los grupos delincuenciales. pic.twitter.com/AN926o9KjV — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) March 19, 2020

