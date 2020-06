Denuncian penalmente a presunta responsable de intento de linchamiento en Cuetzalan

El hombre y la mujer que fueron retenidos y amenazados el pasado jueves en la comunidad de Tuzamapan, en Cuetzalan del Progreso, denunciaron penalmente a una mujer identificada como Felicitas N, habitante de este lugar, como presunta responsable de intento de homicidio, quien al parecer en complicidad con el juez de paz de la zona, incitaron a la población para privar de su libertad a los declarantes, los cuales, según señalaron, se encontraban en el sitio comercializando de manera licita productos naturistas.

Lo anterior fue dado a conocer por el abogado Omar López Vázquez, representante legal de ambas personas, quien comentó que sus clientes recorrían algunas viviendas para vender dichos productos; en una de sus visitas hallaron a una joven discapacitada, la cual se alarmó, creyendo que se trataba de personas que aplicaban algún tipo de medicamento o vacuna. Lo anterior fue negado por los vendedores, sin embargo, y ante el exalto de la joven, ambos decidieron abandonar la casa para seguir con su trabajo.

Según lo narrado por el abogado, fue en el trayecto donde se encontraron con la mujer de nombre Felicitas N, la cual les reclamó el no haberle entregado un tratamiento, no obstante, uno de los vendedores le dijo que el producto no se le dio, debido a que ella misma lo canceló vía telefónica, argumentando que no contaba con los recursos necesarios.

Ante tal encuentro, Felicitas N, comenzó a gritar y ofender a los dos comerciantes, acusándolos de ladrones y defraudadores, motivo por el que decidieron abandonar el lugar a bordo de un vehículo, sin embargo, fueron interceptados por el juez de paz, mismo que ordenó a su chofer retener a la pareja.

En ese momento Felicitas presuntamente incitó a los pobladores para hacer justicia por mano propia en contra los vendedores, siendo apoyada por el juez de paz, quien a través de los altavoces de la comunidad convocó a los habitantes para acudir al punto.

Fue de esta forma como se dieron cita decenas de personas, las cuales buscaban agredir a los que se dijeron afectados; tras el llamado de auxilio por parte de la mujer, las autoridades policiacas arribaron al sitio, específicamente el Mayor Carlos Arturo Sánchez Flores, acompañado de elementos de la policía municipal, estatal y personal de la Guardia Nacional, con el fin de rescatar a las personas.

Tras un intenso dialogo, los comerciantes fueron rescatados y llevados a la comandancia municipal en el centro de este municipio, donde el hombre fue detenido cerca de 12 horas, sin ninguna denuncia de por medio, según indicó; por este motivo, ambos vendedores levantaron una denuncia en la oficina regional del Ministerio Público, en contra de Felicitas N, por el delito de intento de homicidio.