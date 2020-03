Denuncian acoso de profesores en bachillerato de Zacapoaxtla | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Zacapoaxtla, Pue.- En Zacapoaxtla, estudiantes del bachillerato oficial José Ignacio Morales Cruz se manifestaron la mañana de este lunes con pancartas denunciando supuestos actos de acoso por parte de docentes.

En protesta, aproximadamente 100 alumnas no entraron a clases y se colocaron en el acceso norte de la institución y se sumaron también compañeros quienes defendían la expresión de las mujeres pues eran insultadas por otro bloque de jóvenes.

En diferentes aulas y zonas de la institución las alumnas colocaron cartulinas y hojas con mensajes alusivos al 9 de Marzo, pero también escribieron los nombres de profesores a quienes acusaron de supuestos actos de acoso.

El director de la escuela, Carlos Blanco Aguilar, señaló que no fue una manifestación y que sólo era un grupo de alumnas que fueron manipuladas por alguna persona.

Aseguró que no han recibido ningún tipo de denuncias de acoso por parte de las alumnas y dijo que si no tienen evidencias, no pueden actuar en contra de los docentes. En determinado momento, si existe un señalamiento directo en contra alguien, se tendría que poner a disposición de las autoridades educativas.

Respecto a la negativa a que las alumnas participaran en el paro de este 9 de marzo, dijo que la Secretaría de Educación solamente autorizó al personal no acudir a la institución, con previo aviso, pero las clases se tienen que realizar de manera normal.

