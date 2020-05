Con videollamada paramédico de Cruz Roja festeja el Día de las Madres

Con nostalgia, pero bajo el cobijo de sus dos pequeños que son su principal motor para seguir adelante, es como este 10 de mayo, Lilian Crystal Dinorin Rodríguez, de 28 años de edad, paramédico de la Cruz Roja Mexicana, delegación Puebla, festejará el Día de las Madres, pues la contingencia sanitaria por la que atraviesa el mundo ante el Covid-19, lo hará un festejo totalmente distinto y a distancia.

Lilian es una mujer que a pesar de su corta edad, ha sabido anteponerse a cualquier obstáculo, pues incluso hace 12 años, sin importar los retos, la joven originaria de Durango decidió dejar su estado y migrar a Puebla en compañía de su hermana mayor, quien también trabaja en el área de la salud.

Desde niña, a Dinorin le apasionó el hecho de ayudar a la gente, por lo que sin titubeos, cursó la carrera de Técnico en Urgencias Médicas (TUM’s) en la Cruz Roja Mexicana, para la cual ya lleva trabajando tres años.

“Ser paramédico es un trabajo que requiere de todo nuestro esfuerzo, conocimiento y habilidades para que le demos buena atención al paciente”, comentó Lilian en entrevista para El Sol de Puebla.

Si bien por un lado, el ser paramédico le ha dejado demasiadas enseñanzas e incluso le ha ayudado a valorar más el hecho de existir, ya que a diario es testigo de la vida y la muerte, el ser madre ha sido su complemento y la mayor expresión de amor, ya que sus hijos son la razón por la cual nunca se da por vencida.

Aunque en muchas ocasiones la nostalgia invade su ser por la preocupación de dejar a sus hijos y así poder ir a trabajar con un horario de entrada, pero no de salida, el ánimo regresa a ella tan solo al recordar que todo es por el bien de sus pequeños de diez y seis años de edad, a los cuales aspira brindarles una mejor calidad de vida, ya que incluso el mayor requiere de cuidados y un tratamiento especial en el área de endocrinología, por lo que incluso en su ratos libres, la joven hace postres para vender y tener un ingreso extra.

Bajo ese mismo tenor, otra de sus preocupaciones en la actualidad, es el no contagiarse de Covid-19 durante la atención de diversos auxilios, por lo que ha adoptado varias medidas de seguridad, incluso al salir del trabajo se quita su uniforme para luego realizar un proceso de sanitización.

“Al final de cada turno tienes que desinfectarte, quitarte el uniforme e irte a tu casa con ropa de calle, porque incluso en el transporte me llegó a tocar que por ser paramédico y saber que iba a Cruz Roja, me bajaron y no tenía manera de transportarme a mi trabajo; entiendo la preocupación de la gente, es respetable, pero también que respeten nuestra labor”, contó la paramédico, quien este año no podrá reunirse con su familia en Durango como anteriormente solía hacerlo.

Ahora por la pandemia, el festejo solo será a distancia, mediante videollamada, pero con la compañía y el amor de sus hijos.

“Me acusa tristeza porque desafortunadamente tengo a mi familia en otro estado, lejos de mí y lo que disfruto mucho es de la compañía de mis familiares, siempre entre el 10 y 16 de mayo hacíamos una reunión por el Día de las Madres, mi cumpleaños y el Día del Maestro, porque mi papá es maestro”, explicó la entrevistada, quien dijo que a pesar de ser mamá soltera, en el ánimo de salir adelante buscará estudiar la carrera de medicina.