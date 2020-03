Chofer de ruta 21 atropella y mata a mujer en Puebla capital | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El día de ayer por la noche una unidad de la ruta 21 atropelló y mató a una mujer de 50 años en la avenida 8 Oriente, entre las calles 16 y 18 Norte, en la capital poblana.

El chofer, al ver que la mujer no se movía, huyó del lugar con todo y la unidad. Vecinos y testigos llamaron a los números de emergencia; no obstante, cuando llegaron la mujer ya no tenía signos vitales.

Al parecer la unidad se desvió de su ruta habitual debido a que algunas calles que estaban cerradas por el baile de los huehues, por lo que tomó la 8 Oriente.

Fueron agentes viales del municipio quienes encabezaron el levantamiento del cuerpo de la mujer que quedó en calidad de desconocida.

