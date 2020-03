Chofer de DiDi atacó sexualmente a pasajera en inmediaciones de la Acocota | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El día de ayer 11 de marzo a las 7:42 pm mi sobrina solicitó servicio de DiDi partiendo del zócalo de la ciudad de Puebla, abordó un vehículo Dodge Attitude placas UAY9393 a nombre de Enrique (solo aparecen estos datos del conductor) y en el trayecto el conductor se desvió de ruta hacia el mercado de la Acocota, así inicia el relato de un usuario de Facebook, quien denunció el ataque del conducto, sin que la empresa del servicio ejecutivo se haga responsable o al menos facilite los datos del conductor.

Hizo la parada con el pretexto de que estaba cerrada la calle y que bajaría unas cosas de la cajuela, en ese momento el chófer se subió a la parte trasera donde viajaba mi sobrina, "hizo tocamientos lascivos y agresiones sexuales".

Afortunadamente, precisa en el texto de denuncia, ella logró escapar, resguardarse y pedir ayuda.

La persona que seguía el viaje, agregó, llamaba constantemente al conductor que no respondía hasta que al fin lo hizo y solo dijo que la pasajera recibió una llamada y se bajó.

“Llamamos al servicio de DiDi y no nos proporcionaron el nombre completo del chófer para levantar la denuncia, solo nos dijeron que lo darían de baja de la plataforma y que no laboraría más con ellos (como si eso fuera suficiente); que por política de seguridad no podían proporcionarnos los datos del chófer.

“Nos sentimos impotentes y desilusionados de esta aplicación DiDi que supone ser segura. Dejo las placas y fotografía del sujeto para que tengan cuidado. Ayúdame a compartir para que llegue a su familia y sepan que tienen un agresor sexual”, concluye el texto.

La víctima ya presentó la denuncia por el delito de abuso sexual y la Fiscalía General de Justicia ya solicitó la información de la aplicación al conductor, indicó el familia de la afectada.

