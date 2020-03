Barbosa desarticulará bandas de narcomenudeo en Puebla y Cholula | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que va por la desarticulación de las bandas narcomenudistas que se disputan el corredor de los antros de San Andrés Cholula, luego de las balacera ocurrida el 7 de marzo en el bar Cholulita Terraza, en el que resultaron 3 personas heridas.

Respalda Barbosa creación de Concejo Municipal de TehuacánVinculan a proceso a mujer detenida en cateo en inmueble de El NegroEl mandatario estatal expuso que tras la detención de Marco Antonio N, alias “El Negro”, principal líder narcomenudista en Puebla capital, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a través del mapa delictivo, tiene detectadas a más bandas delincuenciales que operan en la zona metropolitana, por ello, es que pronto serán detenidos a fin de disminuir la presencia de actos delictivos.

“Nosotros vamos a detenerlos y desarticular a la mafia poblana, no me refiero a la mafia política, me refiero a la banda delincuencial y ‘El Negro’ era el jefe pero falta mucho por hacer, por desarticular muchos brazos armados, los tenemos ya identificados y vamos por ellos”, sostuvo.

En entrevista durante el fin de semana, indicó que impulsará el “Mando Coordinado” en el que están incluidos los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Juan C. Bonilla, Huejotzingo y Amozoc, con el objetivo de que se impulse una estrategia conjunta con la finalidad de combatir los delitos y desarticular a las bandas delincuenciales.

“Necesito tener en mando para limpiar todo eso, por eso es necesario tener la policía de proximidad en toda la zona metropolitana y que este coordinada con la Policía Estatal, Policía Ministerial, la Guardia Nacional, lo vamos a limpiar”, puntualizó.

Barbosa Huerta consideró que todas las policías tanto municipales, como estatal y federal deben ser depuradas con el objetivo de erradicar las prácticas de corrupción y extorsiones en las corporaciones.

