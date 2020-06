Aún no hay denuncia por hechos violentos ocurridos en Tonanzintla

La Fiscalía General del Estado se encuentra a la espera de que alguien presente la denuncia correspondiente para poder investigar los hechos violentos ocurridos la tarde del pasado jueves en la localidad de Santa María Tonantzintla, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, donde tres agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado estuvieron a punto de ser linchados, luego de que fueran confundidos con ladrones.

Al respecto, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante su videoconferencia matutina de este viernes, dio a conocer que todo derivó de un reporte de ayuda por robo de vehículo que fue atendido por agentes estatales quienes fueron agredidos por la población que fue incitada por la tía del presunto delincuente, a quien los oficiales pretendían arrestar en el atrio de la iglesia de la comunidad.

“Cuando el presunto ladrón del vehículo llegó a refugiarse al atrio de la iglesia ahí lo aprehendieron. Ahí salió una mujer identificada, pero no voy a decir quién es, no tiene un cargo público, pero tiene una función, parece que es tía del presunto ladrón y empezó a gritar: ¡quieren robar a la iglesia, quieren robar a la iglesia! y entonces llega la gente, se arremolina, como siempre, los detienen (a los agentes investigadores) y los golpean y queman dos vehículos, uno de la SSP y un vehículo particular que no sabemos de quién es”, explicó Barbosa.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de San Andrés Cholula mediante comunicado de prensa reprobó los hechos e indicó que en efecto, los agentes fueron confundidos con delincuentes, tras atender una llamada de auxilio, pero por extorsión.

Aunque en el sitio la gente quemó el vehículo en el que viajaban los agentes de la SSP junto con otra unidad más, la Fiscalía de Puebla señaló que está a la espera de que alguien presente la denuncia correspondiente para poder investigar los hechos en los que, incluso, tuvo que intervenir la Policía Municipal de Puebla, Agentes de la SSP y la Guardia Nacional para la liberar a los retenidos.

GRABAN LA DETENCIÓN

En tanto, cámaras de vigilancia captaron el momento en el que los tres agentes de inteligencia de la SSP detuvieron al presunto delincuente en el atrio de la iglesia de la localidad, donde una mujer trató de evitar el arresto y posteriormente habría incitado a la agresión contra los oficiales.

A través de redes sociales circula un video con duración de un minuto y 20 segundos, en el cual se observa caminar a un hombre y una mujer por el atrio del templo, para luego dirigirse hacia la entrada.

Segundos después se nota a dos mujeres más y a un grupo de hombres, algunos con pistola en mano, tratándose de los elementos del área de inteligencia de la SSP, un presunto delincuente, los afectados y la supuesta tía del ladrón el cual trata de impedir el arresto.

El contenido de la grabación coincide con la versión de los hechos que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer a la Secretaría de Gobernación.

HACE UN MES, DOS FUERON LINCHADOS

Cabe recordar que hace un mes, dos hombres, uno de 38 y otro de 21 años de edad, respectivamente, fueron quemados y linchados en la población de los Ángeles Tetela luego de que fueran acusados de ser “robachicos” y ladrones.

Tras las indagatorias correspondiente la fiscalía de Puebla detuvo a cuatro sospechosos, de los cuales, tres ya se encuentran vinculados a proceso.