Arde en llamas corralón atrás del hospital de La Margarita

Doce vehículos, entre ellos siete ambulancias, fueron consumidos por el fuego durante la madrugada del lunes al registrarse un incendio en un corralón aledaño al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La Margarita.

El área de comunicación social del IMSS descartó la mañana de ayer que hubiera un riesgo tanto para los derechohabientes como para los vecinos de la unidad habitacional, pues solo quedó en daños materiales y el siniestro fue controlado tanto por personal del Cuerpo de Bomberos como de Protección Civil Municipal.

De acuerdo a los reportes oficiales se sabe que en los primeros minutos de ayer, vecinos de la zona reportaron un incendio en el citado lote ubicado entre los bulevares Vicente Suárez y Fidel Velázquez.

A la llegada de los vulcanos, observaron que en un área abierta de aproximadamente una hectárea, se estaban quemando varios vehículos. Por ello iniciaron los trabajos de combate del fuego y más tarde las maniobras de remoción de escombros para evitar que las llamas reavivaran.

Al final se tuvo el recuento que combustionaron al 100 por ciento, tres camionetas pick up, 7 ambulancias, una camioneta tipo Van y un automóvil VW Sedán; dando un total de 12 vehículos afectados, todos en desuso.

No obstante las llamas que alcanzaron varios metros de altura, causaron inquietud entre habitantes cercanos a la zona, pero afortunadamente no pasó de daños materiales, pues no se reportaron víctimas que lamentar.

INCENDIO EN CORRALON DE CHACHAPA

Cabe señalar que horas antes, al filo del mediodía del domingo, también hubo un incendio en otro corralón de autos, pero en la zona de Chachapa, junta auxiliar del municipio de Amozoc de Mota.

Ahí, aunque acudió personal de Bomberos de Puebla, el fuego alcanzó a consumir 17 vehículos; desconociéndose las causas que originaron el siniestro, pero que también solo dejó daños materiales y ninguna persona lesionada.