Amarra a su hija a una banca y la abandona en el Paseo Bravo

Tras abandonar a su suerte a su pequeña hija de tres años de edad, una joven de aproximadamente 20 años fue ubicada y detenida este lunes por elementos de la Policía Estatal Turística de Puebla.

Testigos indicaron a las autoridades policiacas que la mujer llegó poco antes de las 14 horas a la avenida 11 Sur y Reforma, en la zona del reloj del “gallito”. Ahí, la joven sentó a la niña para después amarrarla con una soga a una de las bancas del Paseo Bravo.

Tras ponerle a un lado un letrero en el que se podía leer lo siguiente:

si no me dejaron tener a mis dos bebes juntos, entonces no la quiero la mujer corrió para evitar ser detenida por la gente.

Sin embargo, algunos transeúntes que se percataron de la situación llamaron a la policía mientras que otros siguieron a la madre de la pequeña.

Un grupo de policías estatales turísticos tomó conocimiento de los hechos y resguardó a la menor; a la par, otra célula de uniformados llegó hasta un restaurante de la avenida Juárez y calle 13 Norte para ubicar y detener a la responsable del abandono de infante.

Tras el señalamiento de testigos la acusada fue aprehendida y llevada ante las autoridades correspondientes a fin de determinar su situación jurídica.

