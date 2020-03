Agreden a ex edil de San José Chiapa en la capital poblana | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

Puebla, Pue.- Miguel López Reyes, presidente municipal de San José Chiapa en el periodo 2008-2011, este día informó que mientras circulaba en su vehículo en la colonia Independencia de la capital poblana, fue interceptado por un auto rojo, cuyos ocupantes intentaron llevárselo.

Ellos secuestraron y cobraron 500 mil pesos por rescate de empresario de la 46Atracan ruta 27A y logran detener a ladrón armado en PueblaEl ex edil hizo la denuncia a través de twitter, donde subió un video sobre el ataque su sufrió, para mostrar como los sujetos del otro vehículo le echaron un polvo blanco para intentar obstaculizar su visión.

El ex presidente municipal se dirigió al mandatario poblano y le manifestó: Señor Gobernador Miguel Barbosa, hace unos días fui víctima de agresión física y material, en la colonia Independencia de la Ciudad de Puebla; no sé si querían robarme o secuestrarme. Le pido me ayude a esclarecer este asunto; porque ya han pasado 18 días.”

Fotografía Especial

clh

Vistas: 192